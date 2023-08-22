Свитер Данилы Багрова и туфли Кэрри: Россияне рассказали, какие вещи из фильмов покупают чаще всего
Опрос: После просмотра "Брата" россияне покупают свитеры как у Данилы Багрова
Сергей Бодров (Данила Багров) и Дарья Юргенс (Даша Мэрилин) в фильме "Брат-2". Обложка © "Брат-2", Россия, 2000 год, режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru
После просмотра фильмов и сериалов 12% россиян спонтанно покупают вещи как в картинах, причём чаще всего на это идут женщины (30%), чем мужчины (23%), говорится в результатах опроса киноканала Cinema и сервиса бесплатных объявлений "Авито". Как пишет "Газета.ru", чаще всего россиянки приобретают одежду и предметы интерьера, а мужчины — гаджеты и авто.
Так, 32% опрошенных покупают одежду и обувь, 30% — товары для дома, 27% — еду и напитки, а ещё зрителям очень интересны аксессуары (25%) и техника (15%). У женщин фильмами-вдохновителями на покупки стали "Грязные танцы", "Дом Gucci" и "Завтрак у Тиффани". После просмотра у россиянок появляются кеды как у Бэби (16%), сумки от итальянского модного дома (13%), вещи прямо как у Одри Хепбёрн (13%). Также женщинам интересны туфли как у Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе".
Дженнифер Грей в фильме "Грязные танцы". Фото © "Грязные танцы", США, 1987 год, режиссёр Эмиль Ардолино, сценарист Элинор Бергстин / Kinopoisk.ru
Мужчины же выделили фильмы "Брат" и "Матрица". Посмотрев первую картину, 19% россиян покупают свитер крупной вязки как у Данилы Багрова, а вторая лента вдохновляет 10% приобрести чёрный кожаный плащ как у Нео. Ещё 16% респондентов отметили желание поесть шаурму после просмотра ленты "Майор Гром". Кроме того, южнокорейские драмы вдохновляют россиян покупать корейскую косметику и лапшу быстрого приготовления, турецкие — ковры и традиционные стаканы для чая. А вот после сериала "Король и шут" у зрителей появляется желание обзавестись курткой как у Горшка.
Ранее россияне рассказали, какую фразу из кино считают правилом жизни. С высказыванием, которое заняло первое место, себя ассоциировали 40% респондентов.