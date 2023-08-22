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22 августа, 15:39

Свитер Данилы Багрова и туфли Кэрри: Россияне рассказали, какие вещи из фильмов покупают чаще всего

Опрос: После просмотра "Брата" россияне покупают свитеры как у Данилы Багрова

<p>Сергей Бодров (Данила Багров) и Дарья Юргенс (Даша Мэрилин) в фильме "Брат-2". Обложка © "Брат-2", Россия, 2000 год, режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/41520/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Сергей Бодров (Данила Багров) и Дарья Юргенс (Даша Мэрилин) в фильме "Брат-2". Обложка © "Брат-2", Россия, 2000 год, режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru

После просмотра фильмов и сериалов 12% россиян спонтанно покупают вещи как в картинах, причём чаще всего на это идут женщины (30%), чем мужчины (23%), говорится в результатах опроса киноканала Cinema и сервиса бесплатных объявлений "Авито". Как пишет "Газета.ru", чаще всего россиянки приобретают одежду и предметы интерьера, а мужчины — гаджеты и авто.

Так, 32% опрошенных покупают одежду и обувь, 30% — товары для дома, 27% — еду и напитки, а ещё зрителям очень интересны аксессуары (25%) и техника (15%). У женщин фильмами-вдохновителями на покупки стали "Грязные танцы", "Дом Gucci" и "Завтрак у Тиффани". После просмотра у россиянок появляются кеды как у Бэби (16%), сумки от итальянского модного дома (13%), вещи прямо как у Одри Хепбёрн (13%). Также женщинам интересны туфли как у Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе".

Дженнифер Грей в фильме "Грязные танцы". Фото © "Грязные танцы", США, 1987 год, режиссёр Эмиль Ардолино, сценарист Элинор Бергстин / Kinopoisk.ru

Дженнифер Грей в фильме "Грязные танцы". Фото © "Грязные танцы", США, 1987 год, режиссёр Эмиль Ардолино, сценарист Элинор Бергстин / Kinopoisk.ru

Мужчины же выделили фильмы "Брат" и "Матрица". Посмотрев первую картину, 19% россиян покупают свитер крупной вязки как у Данилы Багрова, а вторая лента вдохновляет 10% приобрести чёрный кожаный плащ как у Нео. Ещё 16% респондентов отметили желание поесть шаурму после просмотра ленты "Майор Гром". Кроме того, южнокорейские драмы вдохновляют россиян покупать корейскую косметику и лапшу быстрого приготовления, турецкие — ковры и традиционные стаканы для чая. А вот после сериала "Король и шут" у зрителей появляется желание обзавестись курткой как у Горшка.

Что стало и как сейчас выглядят актёры фильмов "Брат" и "Брат-2", спустя 26 лет после съёмок

Что стало и как сейчас выглядят актёры фильмов "Брат" и "Брат-2", спустя 26 лет после съёмок

Ранее россияне рассказали, какую фразу из кино считают правилом жизни. С высказыванием, которое заняло первое место, себя ассоциировали 40% респондентов.

Светлана Оперук
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