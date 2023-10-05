Дьявол ходит в офис: 9 типов раздражающих коллег, которым так и хочется плюнуть в лицо

Все мы не без изъяна, разумеется. Просто кто-то пытается следить за собой и поведением и, приходя на работу, думает про комфорт окружающих его людей, а кому-то наплевать. Спорим, у вас тоже есть хотя бы один из перечисленных типов "бесячих" коллег.

1. Опоздуны

Девять типов коллег, которые раздражают всех и побуждают скорее уволиться. Фото © Shutterstock

Люди, которые живут в каком-то своём, ином измерении, совершенно не умея или не желая подстраиваться под действующую действительность. Такие личности умудряются опоздать всегда и везде: к началу рабочего дня и всех совещаний, позволяют сгорать дедлайнам. Единственное, что они всегда делают вовремя, — уходят домой.

2. Ленивцы

Ещё одни личности, на которых никогда нельзя положиться. Если предыдущий тип хотя бы пытается, то этим персонам всё фиолетово. У них есть свой минимум рабочих необходимых задач. Больше ждать от них нечего. Да и продавить ленивцев что-то сделать дополнительно практически нереально.

3. Кофеман или ценитель чая

Те самые личности, которые не только оставляют на рабочем столе миллионы грязных кружек, но и постоянно отвлекаются. Надо же встать, дойти до кухни, налить кипятка и на обратном пути зацепиться с кем-то языком.

4. Вонючки

Какие есть типы самых раздражающих коллег? Фото © Shutterstock

Есть две стороны одной монеты, и обе неприятные: надушенность парфюмом или вонизм из-за пота. Сидя рядом с таким коллегой, можно ненароком потерять сознание. Только, увы, не из-за его очаровательности. Поэтому бедолаги в зоне поражения все восемь часов мечтают о противогазе.

5. Типа "Биг босс"

Надменные и часто ничего из себя особого не представляющие личности есть в любом коллективе. Может, обладают какими-то привилегиями, может, повышенным самомнением. Но итог один: такие товарищи по рабочему столу и офисному кулеру не упустят возможности "направить" вас на путь истинный (даже если их не просили) и раздать парочку указаний.

6. Нытики

Ну какой же коллектив может считаться полноценным, если в нём нет того самого легендарного человека, у которого всегда всё плохо. Зарплата маленькая, обед невкусный, на улице слишком холодно, а в офисе душно. Соседи нытика постоянно невольно слушают его страдальческие вздохи или, что хуже, причитания и попытки пожаловаться на бренность бытия.

7. Человек-смешинка

С одной стороны, работать среди роботов, которые никогда не отвлекаются от своих задач, не улыбаются и не смеются, было бы нереально. С другой, вечно хихикающая "душа компании" отвлекает и раздражает тех, кто не может присоединиться к обсуждению.

8. Громко чавкающий или шмыгающий

Проверьте себя: к какому типу раздражающих коллег вы относитесь. Фото © Shutterstock

Отдельная каста людей, отличающихся способностью особо раздражать окружающих. Тем коллегам, которые выбирают перекус на рабочем месте, следует научиться не только не приносить или покупать сильно пахнущие блюда, но и пройти курсы по умению жевать с закрытым ртом. То же касается и любителей шмыгать носом. В чём проблема отойти на пять минут и высморкаться, а не нервировать всех коллег вокруг громкими звуками?

9. Матерщинник