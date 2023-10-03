Проверьте себя: Эти 7 привычек есть только у по-настоящему счастливых людей

Бытует мнение, что по-настоящему счастливые люди светятся и их видно издалека. Пусть буквально этого и не происходит, но те, кто поймал гармонию с собой и научился достойно противостоять невзгодам, не теряя улыбки на лице, действительно выделяются в толпе. Помимо внешних признаков — счастливчики кажутся притягательнее и симпатичнее — таких людей выдают и особенности поведения. Проверьте, есть ли у вас все эти привычки по-настоящему счастливого человека?

1. Открытость новому опыту

Как понять, что вы по-настоящему счастливы: 7 отличительных черт. Фото © Freepik / viarprodesign

По-настоящему счастливые люди бесстрашны (в хорошем смысле этого слова). Они всегда тяготеют к новым знаниям и открытиям, им нравится изучать, пробовать и пытаться. В чём тут отличие от обычного или даже пессимистичного человека? Счастливцев не сковывает страх неудач, потому что к своим ошибкам они относятся как к части процесса. Не зацикливаются, не переживают слишком долго и тем более не корят себя. Поэтому у них и нет проблем с обучением.

2. Жить в моменте здесь и сейчас

Ещё одна потрясающая особенность и отличительная черта людей, которые по-настоящему счастливы, — они живут здесь и сейчас. Каждый вдох и каждый шаг приносят им радость, а если случаются неудачи, то позитивно настроенные личности не придают им статуса катастрофы. По-настоящему счастливые люди не живут прошлым и не грезят постоянно о будущем — они ловят момент в настоящем и кайфуют от него.

3. Свобода от мнения окружающих

Позитив, доброта и уверенность — какими ещё чертами обладают по-настоящему счастливые люди. Фото © Shutterstock

Как ещё можно в толпе отличить счастливого человека? По походке, внешнему виду, пусть даже иногда и нелепому. Почему же так происходит, они что, чудаки? Нет, просто такие личности не позволяют кому-то диктовать, как и что им делать. По-настоящему счастливые люди придерживаются одного правила: не зависеть от чужого мнения, не позволять ему влиять на себя. А здоровая уверенность в себе — это очень здорово!

4. Быть уверенными в себе, несмотря на внешность, образование или статус

Из предыдущего пункта логично вытекает и этот. По-настоящему счастливые люди будут уверены в себе всегда, потому что не смотрят по сторонам на других, не играют ролей, не соревнуются за место под солнцем. Максимум такие личности станут желать стать лучше себя прошлого.

5. Много улыбаться, смеяться и оставаться позитивными

Конечно, как без этого пункта. Распознать счастливцев просто по широкой улыбке на лице. А если её нет, но человек радостен и спокоен внутри, то он словно излучает особенную ауру позитива. Часто такие люди становятся душой коллектива, потому что много смеются, улыбаются, подбадривают и редко унывают. А рядом с человеком-солнышком приятнее находиться, чем с бубнящей под нос проклятия тучкой.

6. Концентрировать внимание на хорошем

7 привычек, которые помогут добиться искреннего счастья в жизни. Фото © Shutterstock

Многие из нас, к сожалению, не обладают такой прекрасной привычкой — замечать хорошее. Мы либо принимаем это как должное, либо быстро нагоняем драму из-за мелкой неудачи. И именно зацикленность на негативе мешает смотреть на ситуацию здраво. Простой пример: человек устроился на работу, о которой давно мечтал, но не выиграл в лотерею. Поэтому ещё долго будет причитать, зачем вообще он повёлся на это "разводилово", и грустить остаток вечера. И наверняка забудет, что ранее произошло такое важное событие, как исполнение мечты.

7. Бескорыстно помогать другим