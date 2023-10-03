Две стоп-фразы, которые предвещают конец отношений, и что они скрывают на самом деле

Пары идут к специалисту по отношениям в последний момент: например, когда уже случилась измена. А нужно это сделать ещё до того, как произошёл разлад, — при первых признаках проблем в общении. Психотерапевт Кристина Вирро приводит примеры фраз, до которых лучше не доводить.

1. "Я такой, какой есть"

Фото © "Мистер и миссис Смит", режиссёр Даг Лайман, сценарист Саймон Кинберг / Kinopoisk.ru

На самом деле это означает: "Я не собираюсь меняться ради тебя. Ты подписалась на это в здравом уме, вот и принимай меня как данность".

Такие реплики звучат, когда в отношениях царит атмосфера ограниченности. Партнёры не хотят заглянуть внутрь себя, чтобы выяснить, как спасти и укрепить взаимную связь Кристина Вирро Психотерапевт

Хотя такие слова уже тянут на "красный флаг", ситуация всё ещё поправима. Чего не скажешь о следующем случае, который кажется вполне безобидным. Но это только иллюзия.

2. "Мне всё равно"

Фото © "Мистер и миссис Смит", режиссёр Даг Лайман, сценарист Саймон Кинберг / Kinopoisk.ru

Когда партнёры часто кричат друг на друга, наступает эмоциональное истощение. Если скандалы длятся месяцами, связь рушится — и всем становится просто плевать. Даже если один из возлюбленных намекнёт на свою измену, второй никак на это не отреагирует.

По словам Кристины, апатия — главный враг любви. Если до этого дошло, шанс спасти отношения не превышает одного процента. Вот почему к психотерапевту нужно обращаться ещё на ранних стадиях кризиса.

Оба примера Кристина озвучила в своём тиктоке. Видео набрало миллион просмотров и десятки комментариев, подтверждающих её слова. Пользователь с ником Over 40 Vancity отреагировал на второй пример: "Последние пять лет моего брака прошли именно так. Мне просто стало всё равно". Другой подписчик Кристины отметил: "Когда я достиг этой стадии, сразу понял, что всё кончено. Энергия иссякла".