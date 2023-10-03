Как понять, что мужчина уже не воспринимает вас как свою любимую: 7 горьких признаков

Понять, что отношения подходят к концу, не так просто. Есть определённые сигналы, но часто увидеть их женщина сразу не может. Да и далеко не каждый мужчина готов сказать прямо: "Чувства остыли. Я не вижу для нас будущего". Чаще представители сильного пола долго притворяются, пытаясь обмануть обоих. Однако есть косвенные признаки, способные вывести мужчину на чистую воду. Чтобы их узнать, Лайф поговорил с клиническим психологом и сексологом Иляной Копыловой. И вот семь признаков, указывающих, что чувства угасли.

1. Вы реже делаете что-то вместе

Как понять, что отношениям приходит конец: семь звоночков. Фото © Shutterstock

Потеря интереса к вам — тревожный знак. Мужчина не хочет проводить вместе время, с нежеланием соглашается на совместные дела, раздражённо обрывает разговоры. Если да, то это один из явных признаков отсутствия любви. Любящие люди не устают ходить на свидания с партнёром.

Обратите внимание на ваше общение. Он готов выслушивать ваши рассказы, с радостью проведёт с вами свободный вечер или старается пересекаться с вами как можно реже? Иляна Копылова Клинический психолог, сексолог

По словам эксперта, бывает, мужчины избегают спутницу, даже живя в одной квартире. Партнёр уже не делится эмоциями, в общении проскальзывают дискомфорт и напряжённость, а любые вопросы и просьбы с вашей стороны вызывают раздражение. Дистанция увеличилась? Это причина задуматься. Вероятно, он не заинтересован в вас как в спутнице жизни.

2. Он равнодушен к вашим тревогам

"К кому женщина идёт за поддержкой? В здоровых отношениях мужчина становится крепкой опорой. Зачастую женщине достаточно его присутствия и объятия. Если же любимый не готов даже на такую помощь, приглядитесь к нему внимательнее", — объясняет клинический психолог.

Мужчина, который не видит перспектив для отношений, дистанцируется, разделяя мир на "моё" и "твоё". Если при вашем появлении у него портится настроение — пришло время для откровенного разговора.

3. Он избегает материальных вложений

Совместный быт предполагает финансовые затраты. Важным сигналом, что скоро всё закончится, станет нежелание мужчины тратиться на серьёзные покупки. Это логично, если он не планирует остаться с женщиной надолго.

4. Он не строит совместных планов

Семь признаков, что мужчина уже не испытывает былой страсти или любви к женщине. Фото © Shutterstock

"Прислушайтесь к тому, как ваш мужчина рассуждает о будущем. Если в его речи много "я", но нет "мы", дело плохо, — отмечает Иляна Копылова. — Мужчина неосознанно выдаёт сам себя — он уже не видит вас в своём будущем. На это указывают мелкие оговорки".

5. Он не знакомит вас с близкими

Если вы вместе на протяжении длительного периода, а спутник до сих пор не познакомил вас с родственниками и друзьями, пришло время задать прямые вопросы Иляна Копылова Клинический психолог, сексолог

Какой он видит вашу жизнь в ближайший год-три? Почему он не вводит вас в свою компанию? Старайтесь задавать вопросы и говорить о своих чувствах без обвинений. Логично, если он не видит будущего рядом с вами: зачем впускать вас в свой личный мир?

6. Нет интимных отношений

Как понять, что мужчина перестал любить женщину: семь признаков, перечисленных психологом. Фото © Shutterstock

Сексолог советует проанализировать: близости нет совсем или она случается только по его сценарию? Нежелание слышать и замечать партнёра в постели — яркий признак, что в отношениях что-то не ладится.

Во время интимной близости он сосредоточен только на себе? Возможно, мужчине удобно находиться в этих отношениях, но для себя он понял: эта "история временная" Иляна Копылова Клинический психолог, сексолог

Другой вариант: интимных отношений нет долгое время, и он каждый раз находит причины, чтобы отложить "мероприятие" на потом. Это тоже звоночек, что всё рушится.

7. Постоянные скандалы

Люди часто путают сиюминутные переживания и глубокую заинтересованность в человеке. Если отношения держатся на страсти, велик шанс, что скоро искра погаснет. "Когда первоначальное физическое влечение ослабевает, необходим другой компонент, который будет подогревать интерес друг к другу", — считает Иляна Копылова.