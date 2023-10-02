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Опубликовано 2 октября 2023, 23:19

Стильный священник из Кении повторил чудо пророка Даниила, войдя в вольер со львами

В Кении пастор решил повторить библейское чудо и вошёл в клетку со львицами

В Кении священник вошёл в клетку ко львам, чтобы повторить чудо пророка Даниила, описанное в Библии. В целом у него получилось. Об отважном поступке пастора сообщил индийский канал WION.

Пастор в Кении вошёл в клетку со львицами. Видео © X / GhaflaKenya

Священник, облачённый в ярко-синий деловой костюм, собрал свою паству у клетки со львами, а потом зашёл внутрь. Там он присел между трёх отдыхающих львиц и постарался сделать так, чтобы они обратили на него внимание: начал их бесцеремонно гладить. Первые две обитательницы клетки всё проигнорировали, а вот третья хищница, после того как он практически сунул в пасть запястье, прихватила руку зубами, недолго подержала и отпустила, не нанеся заметного вреда. Разница с библейской историей пророка Даниила всё же есть: согласно Ветхому Завету, Бог послал ангела, который запечатал пасти львам, а вот кенийским львицам будто бы ничего не запрещали, просто они были дружелюбны.

Ролик, записанный очевидцем события, завирусился в кенийских соцсетях, где его увидел член Парламента Кении Рональд Караури. Тот пригласил пастора отправиться с ним в заповедник Масаи-Мара к диким львам и обещал оплатить все расходы, добавив, что священнику предоставится шанс прогуляться с хищниками. Пастор пока не ответил на великодушное предложение.

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Ранее Лайф показывал другое видео с приставаниями ко львице, которое было сделано в зоопарке Челябинска. Курьёз произошёл при знакомстве льва со львицей. Хищник по кличке Север-Алай (Сева) стал непрошеным гостем в вольере самки — дама встретила его оплеухой.

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X / GhaflaKenya

Юрий Лысенко
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