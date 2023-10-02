Стильный священник из Кении повторил чудо пророка Даниила, войдя в вольер со львами

Священник, облачённый в ярко-синий деловой костюм, собрал свою паству у клетки со львами, а потом зашёл внутрь. Там он присел между трёх отдыхающих львиц и постарался сделать так, чтобы они обратили на него внимание: начал их бесцеремонно гладить. Первые две обитательницы клетки всё проигнорировали, а вот третья хищница, после того как он практически сунул в пасть запястье, прихватила руку зубами, недолго подержала и отпустила, не нанеся заметного вреда. Разница с библейской историей пророка Даниила всё же есть: согласно Ветхому Завету, Бог послал ангела, который запечатал пасти львам, а вот кенийским львицам будто бы ничего не запрещали, просто они были дружелюбны.