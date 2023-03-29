Всё как у людей: Челябинский зоопарк показал видео побега львицы с неудачного свидания

В Челябинском зоопарке рассказали о курьёзе, который произошёл при знакомстве льва со львицей. Хищник по кличке Север-Алай (Сева) стал непрошенным гостем в вольере самки — дама встретила его оплеухой. Видео публикует пресс-служба зоопарка.

Знакомство львицы Киары со львом Севой. Видео © VK / "Челябинский зоопарк"

"Сегодня состоялось первое недолгое свидание наших львов. Север-Алай зашёл в вольер Киары, но вместо крепких объятий самец получил знатную оплеуху за непрошеный визит на территорию маленькой хищницы", — говорится в сообщении.

По словам сотрудников зоопарка, Сева совершенно не расстроился и переключил внимание на игрушки: начать гонять по вольеру шар для боулинга и канистру, грызть бревно и увлёкся очередным валенком. По словам работников, испуганная львица вскоре даже возмутилась тем, что он "развалился с её валенком в её вольере".

Киара даже попыталась пообщаться с Севой, как все нормальные звери, но тот уже был полностью поглощён своей бурной игровой деятельностью и "не намеревался делиться ни трофеями, ни своим вниманием". В итоге Киара переместилась в соседний вольер и уже оттуда наблюдала за горе-кавалером.