Всё как у людей: Челябинский зоопарк показал видео побега львицы с неудачного свидания
Челябинский зоопарк показал видео неудачного знакомства львицы Киары со львом Севой
В Челябинском зоопарке рассказали о курьёзе, который произошёл при знакомстве льва со львицей. Хищник по кличке Север-Алай (Сева) стал непрошенным гостем в вольере самки — дама встретила его оплеухой. Видео публикует пресс-служба зоопарка.
Знакомство львицы Киары со львом Севой. Видео © VK / "Челябинский зоопарк"
"Сегодня состоялось первое недолгое свидание наших львов. Север-Алай зашёл в вольер Киары, но вместо крепких объятий самец получил знатную оплеуху за непрошеный визит на территорию маленькой хищницы", — говорится в сообщении.
По словам сотрудников зоопарка, Сева совершенно не расстроился и переключил внимание на игрушки: начать гонять по вольеру шар для боулинга и канистру, грызть бревно и увлёкся очередным валенком. По словам работников, испуганная львица вскоре даже возмутилась тем, что он "развалился с её валенком в её вольере".
Киара даже попыталась пообщаться с Севой, как все нормальные звери, но тот уже был полностью поглощён своей бурной игровой деятельностью и "не намеревался делиться ни трофеями, ни своим вниманием". В итоге Киара переместилась в соседний вольер и уже оттуда наблюдала за горе-кавалером.
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