7 умных вещей для дома, которые поразят вас своим удобством в быту

Несмотря на то что понятие умного дома существует уже достаточно давно, многие домохозяйки по-прежнему представляют его себе как систему управления всеми вещами в доме по типу той, что была показана в фильмах "Назад в будущее". В реальности всё, конечно, несколько отличается от кинематографа. Но это ни в коем случае не делает устройства для современного гнёздышка хуже. Благодаря системе умного дома не придётся беспокоиться о забытых электроприборах и доступе посторонних в квартиру. Да и вообще, волнений точно станет меньше.

1. Робот-пылесос

Основоположник умного дома — робот-пылесос. Эти современные гаджеты смогут не только самостоятельно избавиться от пыли на полу, но и вымыть, и продезинфицировать поверхности. И всё — бесшумно. Фото © Shutterstock

Роботы-пылесосы — настоящие старожилы рынка умных вещей. Первые устройства этого типа, похожие на современные, появились ещё в 2002 году и с тех пор прошли серьёзный эволюционный путь. Гаджеты стали манёвреннее и мощнее, дольше работают от одного заряда батареи и точнее определяют своё положение в пространстве. Некоторые из них стали тоньше, что позволяет убирать пыль под диваном. Другие научились выполнять ещё и влажную уборку, а также дезинфекцию пола. При наличии у модели станции самоочистки и подзарядки можно и вовсе забыть, когда вы последний раз держали влажную тряпку в руках. Хорошо в эксплуатации себя показывают универсальные модели с режимами сухой и влажной уборок, которые делают качественную чистку линолеума и ламината, кафельной плитки и ковров. Новые модели, оборудованные датчиками LiDAR, используют компьютерное зрение, как беспилотные автомобили. Вы даже не представляете, насколько это удобно — иметь помощника, который будет каждый день выезжать на уборку без вашего участия.

2. Замки на дистанционном управлении

Не хотите никому оставлять ключи от дома, а нужно выгулять питомца или впустить детей из школы, пока вы на работе? После звонка от ребёнка или выгульщика при помощи мобильного устройства открываете, а затем снова закрываете двери. Одним из первых элементов умного дома, который можно встретить прямо при входе, является смарт-замок — он же смартлок. Это электронное устройство устанавливается поверх обычного электронного или механического замка и удалённо управляется со смартфона. Установить умный замок можно на двери квартиры, дома или офиса, гаражные ворота и даже на шлагбаум. Кстати, такие замки гораздо более безопасные, нежели обычные!

3. Диспенсер для мытья посуды

Кухонный диспенсер моющего средства для посуды — идеальный прибор, если хотите сэкономить место у мойки и раковины. Оптимальная дозировка бытовой химии поможет разумнее её использовать, а зона освободится от бесконечных баночек. Кроме того, губка и тряпка больше не будут валяться и оставлять мыльные подтёки на мойке и кухонном гарнитуре, а удобно разместятся на подставке, обеспечив порядок на кухне.

4. Датчик протечки воды

Эта умная вещь для дома спасёт от разъярённых соседей, которых вы затопили. Больше никаких протечек, потопов в квартире — и всё благодаря простому датчику. Фото © Shutterstock

Однако умный дом сводится не только к освещению и уборке. Не менее важно снабдить квартиру пассивными датчиками контроля, которые позволят всегда быть спокойным за состояние коммуникаций. Поэтому мы рекомендуем датчики протечки. Они безошибочно определяют воду на полу с уровнем меньше миллиметра и тут же отправляют оповещение на смартфон. Так что вы гарантированно не зальёте соседей, если вдруг потекут стиралка, посудомойка, смеситель или — банально — трубы.

5. Умные розетки

Если вы постоянно переживаете, выключили ли утюг или другой бытовой прибор, отличным решением станет покупка смарт-розетки. Это небольшое устройство, внешне похожее на обычную электророзетку, можно отключить командой с телефона. Модель с диммером поможет регулировать яркость светильника или ночника, а с функцией отслеживания энергопотребления — определить, какая домашняя техника потребляет больше всего электричества. Главные возможности умных розеток — включение и выключение приборов по таймеру, контроль нагрузки и отключение при превышении определённого значения силы тока или напряжения. А ещё есть голосовое управление, которое позволит выключить настольную лампу или любое устройство, подключённое к розетке, прямо с дивана.

6. Смарт-светильники

В топ самых удобных гаджетов для дома входят умные светильники. Вы сможете регулировать яркость, температуру или цвет освещения с помощью смартфона или пульта, не вставая с дивана. Фото © Shutterstock

Это наиболее очевидный, востребованный и распространённый элемент умного дома. Для контроля освещения необязательно пользоваться смарт-розетками: существуют умные лампы, которые управляются со смартфона и умеют регулировать оттенки света и яркость, автоматически переходить в режим ночного освещения, реагировать на голосовые команды и даже проигрывать музыку. Можно найти умные осветительные приборы и более традиционных форматов — настенные и потолочные светильники, прикроватные и настольные лампы, торшеры.

7. Автоматическая кормушка для животных