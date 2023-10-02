Трясла костями, а теперь щеками: Раздобревшую Варнаву заподозрили в беременности

Как выглядит Екатерина Варнава сейчас, Варнава беременна, звезда Comedy Woman перестала скрывать лишние килограммы или ждёт ребёнка — именно такими запросами пестрит Google. И правда, последние фотографии знаменитости с резко изменившимся имиджем заставляют поклонников гадать: что произошло с Катей?

Ещё совсем недавно — весной и в начале лета — Варнава хвасталась худой фигурой: выкладывала фотографии в купальнике с плоским животом, носила платья с глубокими вырезами на юбке, чтобы лишний раз блеснуть стройными ногами, или показывала фанатам селфи, на которых скулы были острее, чем у Анджелины Джоли.

Екатерина Варнава. Март 2023-го. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Но вот недавно Екатерина Варнава побывала на концерте Анны Asti и пришла на премьеру сериала "Безбашенная", в котором сыграла главную роль. И поклонники ахнули от того, как плохо выглядит их любимица. Из привычной светской львицы –блондинки юмористка и теперь актриса превратилась в брюнетку, которая не только плохо одевается, но и наела щёки и бока. За мешковатой одеждой наверняка скрываются именно они.

Варнава переживает очередной кризис или… ждёт ребёнка? Столь неожиданный и стремительный набор веса вызывает у поклонников именно такие мысли. Не так давно, в августе 2023 года, Екатерина завершила отношения с депутатом Сергеем Капковым. Неужели тогда всё было настолько серьёзно, что пара решила осуществить мечту Варнавы стать мамой?

Сильно потолстевшая Екатерина Варнава 28 сентября, на премьере сериала "Безбашенная". Фото © t.me / YOBAJUR