Регион

Уведомления отключены

2 октября, 16:24

Трясла костями, а теперь щеками: Раздобревшую Варнаву заподозрили в беременности

На последних снимках от былой худобы знаменитости не осталось и следа: скулы превратились в щёки, а мешковатая одежда скрывает некогда точёный силуэт. Неужели мечта Екатерины сбылась и она скоро станет мамой?

Как выглядит Екатерина Варнава сейчас, Варнава беременна, звезда Comedy Woman перестала скрывать лишние килограммы или ждёт ребёнка — именно такими запросами пестрит Google. И правда, последние фотографии знаменитости с резко изменившимся имиджем заставляют поклонников гадать: что произошло с Катей?

Ещё совсем недавно — весной и в начале лета — Варнава хвасталась худой фигурой: выкладывала фотографии в купальнике с плоским животом, носила платья с глубокими вырезами на юбке, чтобы лишний раз блеснуть стройными ногами, или показывала фанатам селфи, на которых скулы были острее, чем у Анджелины Джоли.

Екатерина Варнава. Март 2023-го. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Екатерина Варнава. Март 2023-го. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Но вот недавно Екатерина Варнава побывала на концерте Анны Asti и пришла на премьеру сериала "Безбашенная", в котором сыграла главную роль. И поклонники ахнули от того, как плохо выглядит их любимица. Из привычной светской львицы –блондинки юмористка и теперь актриса превратилась в брюнетку, которая не только плохо одевается, но и наела щёки и бока. За мешковатой одеждой наверняка скрываются именно они.

Варнава переживает очередной кризис или… ждёт ребёнка? Столь неожиданный и стремительный набор веса вызывает у поклонников именно такие мысли. Не так давно, в августе 2023 года, Екатерина завершила отношения с депутатом Сергеем Капковым. Неужели тогда всё было настолько серьёзно, что пара решила осуществить мечту Варнавы стать мамой?

Сильно потолстевшая Екатерина Варнава 28 сентября, на премьере сериала "Безбашенная". Фото © t.me / YOBAJUR

Сильно потолстевшая Екатерина Варнава 28 сентября, на премьере сериала "Безбашенная". Фото © t.me / YOBAJUR

Как бы то ни было, рассчитываем в скором времени узнать подробности. Беременна Варнава или нет, она имеет полное право поправиться и просто так. Именно такие мысли высказали многие поклонники, подчёркивая, что не перестанут любить звезду даже с лишним весом. Но вопрос с беременностью остаётся открытым.

Она скажет "да": 7 креативных и необычных предложений руки и сердца, перед которыми не устоит никто

Она скажет "да": 7 креативных и необычных предложений руки и сердца, перед которыми не устоит никто

Обложка ©

ТАСС / Максим Григорьев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • екатеринаварнава
  • Знаменитости
  • Девушки из соцсетей
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров