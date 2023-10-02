Трясла костями, а теперь щеками: Раздобревшую Варнаву заподозрили в беременности
На последних снимках от былой худобы знаменитости не осталось и следа: скулы превратились в щёки, а мешковатая одежда скрывает некогда точёный силуэт. Неужели мечта Екатерины сбылась и она скоро станет мамой?
Как выглядит Екатерина Варнава сейчас, Варнава беременна, звезда Comedy Woman перестала скрывать лишние килограммы или ждёт ребёнка — именно такими запросами пестрит Google. И правда, последние фотографии знаменитости с резко изменившимся имиджем заставляют поклонников гадать: что произошло с Катей?
Ещё совсем недавно — весной и в начале лета — Варнава хвасталась худой фигурой: выкладывала фотографии в купальнике с плоским животом, носила платья с глубокими вырезами на юбке, чтобы лишний раз блеснуть стройными ногами, или показывала фанатам селфи, на которых скулы были острее, чем у Анджелины Джоли.
Екатерина Варнава. Март 2023-го. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava
Но вот недавно Екатерина Варнава побывала на концерте Анны Asti и пришла на премьеру сериала "Безбашенная", в котором сыграла главную роль. И поклонники ахнули от того, как плохо выглядит их любимица. Из привычной светской львицы –блондинки юмористка и теперь актриса превратилась в брюнетку, которая не только плохо одевается, но и наела щёки и бока. За мешковатой одеждой наверняка скрываются именно они.
Варнава переживает очередной кризис или… ждёт ребёнка? Столь неожиданный и стремительный набор веса вызывает у поклонников именно такие мысли. Не так давно, в августе 2023 года, Екатерина завершила отношения с депутатом Сергеем Капковым. Неужели тогда всё было настолько серьёзно, что пара решила осуществить мечту Варнавы стать мамой?
Сильно потолстевшая Екатерина Варнава 28 сентября, на премьере сериала "Безбашенная". Фото © t.me / YOBAJUR
Как бы то ни было, рассчитываем в скором времени узнать подробности. Беременна Варнава или нет, она имеет полное право поправиться и просто так. Именно такие мысли высказали многие поклонники, подчёркивая, что не перестанут любить звезду даже с лишним весом. Но вопрос с беременностью остаётся открытым.
ТАСС / Максим Григорьев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava