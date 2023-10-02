Цукерберг выложил селфи с фингалом
Цукерберг выложил фото с разбитым лицом, заставив вспомнить о конфликте с Маском
Фото © Zuck / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Американский миллиардер, глава корпорации Meta* Марк Цукерберг выложил селфи в непривычном для себя стиле — с подбитыми глазами и ссадиной на носу. По его собственному признанию, травмы были получены во время тренировки по джиу-джитсу.
"Когда во время поединка что-то пошло не так", — прокомментировал он под фотографией, а также пошутил, что ему теперь придётся обновить аватар.
Фото Цукерберга с синяками на лице заставило подписчиков вспомнить о его конфликте с Илоном Маском из-за запуска соцсети Threads — конкурента Twitter. Бизнесмены вроде бы всерьёз говорят о том, что они не прочь выяснить отношения в реальном бою. Мэр города Помпеи предложил легендарный амфитеатр для проведения боя Маска и Цукерберга. Даже дата была согласована — 26 августа, но что-то у них снова сорвалось.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.