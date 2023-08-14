Маску и Цукербергу предложили сразиться в амфитеатре Помпей
Мэр Помпей предложил амфитеатр для проведения боя Маска и Цукерберга
Илон Маск и Марк Цукерберг. Обложка © Getty Images / Michael Gonzalez, © Getty Images / Samantha Burkardt
Бой между американскими миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом может пройти в Помпеях под Неаполем. С таким предложением к бизнесменам обратился мэр города Кармине Ло Сапио.
"Помпеи — лучшее место для проведения поединка между Илоном Маском и Марком Цукербергом. <...> Я думаю, что выбор падёт на Помпеи. Я оптимист", — приводит его слова Adnkronos.
Градоначальник посчитал, что благодаря бою получится выручить 200 миллионов евро. Местные власти планируют направить средства на нужды двух педиатрических больниц. Мэр также уточнил, что поединок могут провести в амфитеатре. При этом из соображений безопасности многотысячной аудитории точно не будет.
По задумке поединок будет транслироваться в прямом эфире. Точные даты пока неизвестны, но 26 августа, как предполагалось ранее, бой, скорее всего, не состоится.
Напомним, конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом начался ещё в июле из-за запуска соцсети Threads — конкурента Twitter. Как минимум дело завершится судебным разбирательством, однако сами бизнесмены не прочь выяснить отношения на кулаках. Цукерберг заявил, что сомневается в серьёзном настрое Маска. Но глава SpaceX обещал постучаться в дверь к сопернику.