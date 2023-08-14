Маску и Цукербергу предложили сразиться в амфитеатре Помпей

Бой между американскими миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом может пройти в Помпеях под Неаполем. С таким предложением к бизнесменам обратился мэр города Кармине Ло Сапио.

"Помпеи — лучшее место для проведения поединка между Илоном Маском и Марком Цукербергом. <...> Я думаю, что выбор падёт на Помпеи. Я оптимист", — приводит его слова Adnkronos.

Градоначальник посчитал, что благодаря бою получится выручить 200 миллионов евро. Местные власти планируют направить средства на нужды двух педиатрических больниц. Мэр также уточнил, что поединок могут провести в амфитеатре. При этом из соображений безопасности многотысячной аудитории точно не будет.