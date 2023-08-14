Цукерберг сомневается в серьёзном настрое Маска на бой с ним

Намерения американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска поучаствовать в поединке с Марком Цукербергом несерьёзны. Такое мнение сооснователь компании Meta* выразил на странице в Threads.

Он сообщил, что предлагал Маску конкретную дату, а глава чемпионата UFC Дэйна Уайт был готов организовать бой. Однако предприниматель не подтвердил свою готовность, потом сослался на необходимость операции, а позже предложил провести тренировочный раунд на заднем дворе Цукерберга, из чего последний сделал вывод, что Маск "несерьёзен и пора двигаться дальше".

"Если Илон когда-нибудь всерьёз заговорит о реальной дате и официальном мероприятии, он знает, как со мной связаться", — отметил Цукерберг, добавив, что планирует сосредоточить внимание на тех, кто действительно серьёзно настроен на поединки.