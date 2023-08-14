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13 августа, 21:30

Цукерберг сомневается в серьёзном настрое Маска на бой с ним

Намерения американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска поучаствовать в поединке с Марком Цукербергом несерьёзны. Такое мнение сооснователь компании Meta* выразил на странице в Threads.

Он сообщил, что предлагал Маску конкретную дату, а глава чемпионата UFC Дэйна Уайт был готов организовать бой. Однако предприниматель не подтвердил свою готовность, потом сослался на необходимость операции, а позже предложил провести тренировочный раунд на заднем дворе Цукерберга, из чего последний сделал вывод, что Маск "несерьёзен и пора двигаться дальше".

"Эпичная локация": Маск раскрыл новые подробности боя с Цукербергом

"Эпичная локация": Маск раскрыл новые подробности боя с Цукербергом

"Если Илон когда-нибудь всерьёз заговорит о реальной дате и официальном мероприятии, он знает, как со мной связаться", — отметил Цукерберг, добавив, что планирует сосредоточить внимание на тех, кто действительно серьёзно настроен на поединки.

Напомним, конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом разгорелся из-за запуска последним социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Twitter. Дело кончится как минимум судебным разбирательством, а сами бизнесмены собрались решить всё на ринге и уже готовятся к бою. Ранее Цукерберг предложил провести поединок 26 августа.

*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Mark Zuckerberg

Лариса Сафронова
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