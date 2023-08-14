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14 августа, 04:50

Маск заявил, что постучится в дверь к Цукербергу и потребует драки

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск намерен постучаться в дверь к основателю Meta* Марку Цукербергу, чтобы вызвать его на бой.

"Завтра я собираюсь постучать в его дверь и требовать драки", — написал Маск в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X

Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X

До этого Цукерберг засомневался в серьёзности Маска насчёт их боя. По его словам, миллиардер стал увиливать от конкретного предложения о дате поединка, из чего Цукерберг и сделал это предположение.

Конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом начался из-за запуска последним социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Twitter. Дело кончится как минимум судебным разбирательством, но сами бизнесмены не прочь решить все вопросы на ринге. Цукерберг уже предложил оппоненту провести поединок 26 августа.

*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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