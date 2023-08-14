Маск заявил, что постучится в дверь к Цукербергу и потребует драки

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск намерен постучаться в дверь к основателю Meta* Марку Цукербергу, чтобы вызвать его на бой.

"Завтра я собираюсь постучать в его дверь и требовать драки", — написал Маск в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

До этого Цукерберг засомневался в серьёзности Маска насчёт их боя. По его словам, миллиардер стал увиливать от конкретного предложения о дате поединка, из чего Цукерберг и сделал это предположение.