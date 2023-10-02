Здоровый эмбрион будет чудом: Репродуктологи объяснили Боне риски заморозки яйцеклеток после 40 лет

Репродуктологи не рекомендуют проводить витрификацию ооцитов пациентам старше 35 лет. Об этом Лайф узнал у специалистов на фоне принятого телеведущей и экс-участницей "Дома-2" Викторией Боней решения о заморозке яйцеклеток.

"Планирование криоконсервации ооцитов в 43 года не совсем целесообразно. Для выполнения программы оплодотворения и получения эуплоидных эмбрионов в этом возрасте необходимо порядка 100 ооцитов. Поэтому даже при хорошем овариальном резерве шанс на получение эуплоидного здорового эмбриона крайне низкий, так что планирование программы отложенного материнства с криоконсервацией ооцитов имеет мало смысла", — объяснила кандидат медицинских наук, репродуктолог NGC Марина Романова.

Подтвердила это и врач-репродуктолог клиники Фомина в Москве, член Европейского общества репродукции человека и эмбриологии Анна Мгоян. Действительно, пациенткам в возрасте 43 лет процедура витрификации ооцитов не рекомендуется. Это связано с тем, что после 35 лет снижается качество клеток, делая процедуру неэффективной. Безусловно, есть пациентки, которые приходят на процедуру и в возрасте больше 35 лет, но врачи не в силах гарантировать им стопроцентное получение качественных эмбрионов, из которых родится здоровый малыш, о чём заранее информируют.

Врач-репродуктолог клиники Фомина в Москве, член Европейского общества репродукции человека и эмбриологии Анна Мгоян. Фото © Предоставлено Лайфу

Из этого следует, что получение клеток ещё не даёт того самого результата, в котором нуждается пациент. Поэтому в ситуации с женщиной 40+ качество клеток будет ниже в разы, соответственно, уменьшится в разы и шанс на рождение здорового ребёнка на основе этих клеток, подчеркнула репродуктолог.

Что касается Бони, то ей в силу возраста придётся пройти несколько процедур заморозки, чтобы количество подготовленных яйцеклеток составило порядка 25–30, продолжила собеседница Лайфа. И из-за ухудшения качества яйцеклеток с возрастом из всех 30 замороженных клеток должны получиться всего лишь 1 или 2 генетически здоровых эмбриона.

"Целесообразна ли такая процедура после 35 лет — решать самим пациенткам, но, если у вас есть планы на прохождение программы витрификации ооцитов, их следует осуществить как можно раньше для возможности рождения хорошего и здорового ребёнка", — подытожила Мгоян.