Сверстники выжили дочь Виктории Бони из элитной школы в Монако угрозами и травлей

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что перевела 11-летнюю дочь Анджелину на домашнее обучение, потому что девочка больше не могла терпеть буллинг со стороны сверстников. Он начался практически сразу после поступления в элитную школу в Монако несколько лет назад и продолжался до сих пор. Экс-участница "Дома-2" не раз за эти годы жаловалась на проблемы девочки.

"Французские дети — они такие, они буллят детей. Моя дочь хоть и говорит на французском, но не считает себя француженкой. Она отличается от них. Я хотела сходить разобраться, но она не позволила. <...> Хотя раньше я ходила защищать много раз, когда она была маленькая", — написала Виктория Боня в соцсетях. По её словам, сверстники так и не приняли девочку в свой круг.