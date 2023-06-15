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15 июня, 14:34

Сверстники выжили дочь Виктории Бони из элитной школы в Монако угрозами и травлей

Виктория Боня перевела дочь на домашнее обучение из-за травли в школе

<p>Телеведущая и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня. Фото © ТАСС / EPA / Mohammed Badra</p>

Телеведущая и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня. Фото © ТАСС / EPA / Mohammed Badra

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что перевела 11-летнюю дочь Анджелину на домашнее обучение, потому что девочка больше не могла терпеть буллинг со стороны сверстников. Он начался практически сразу после поступления в элитную школу в Монако несколько лет назад и продолжался до сих пор. Экс-участница "Дома-2" не раз за эти годы жаловалась на проблемы девочки.

"Французские дети — они такие, они буллят детей. Моя дочь хоть и говорит на французском, но не считает себя француженкой. Она отличается от них. Я хотела сходить разобраться, но она не позволила. <...> Хотя раньше я ходила защищать много раз, когда она была маленькая", — написала Виктория Боня в соцсетях. По её словам, сверстники так и не приняли девочку в свой круг.

Дочери Виктории Бони в школе сожгли руки антисептиком — видео

Дочери Виктории Бони в школе сожгли руки антисептиком — видео

Ранее психолог Маденко перечислила признаки травли ребёнка в школе. Тревожные сигналы — жалобы на затянувшийся конфликт с одним из одноклассников, пропажа личных вещей и порча имущества.

Ирина Фальке
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