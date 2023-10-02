"Последний шанс": 43-летняя Виктория Боня решила заморозить яйцеклетки для рождения сына

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2" Виктория Боня решила не лишать себя шанса родить второго ребёнка. Для этого 43-летняя блогерша собирается заморозить яйцеклетки. Она призналась, что, возможно, уже поздно.

"Пока я в Москве, решила не терять времени даром. Приехала в клинику на полный чекап. Решила заморозить яйцеклетки. В моём возрасте это, конечно же, уже последний шанс, так как обычно это делают до 35 лет. Но так как я на здоровом образе жизни, то, возможно, ещё всё получится", — поделилась дива с подписчиками в соцсетях своими опасениями и надеждами.

Телеведущая призналась, что в будущем хотела бы родить сына.