"Опухло лицо": Друг Бони видел "эксклюзивные фото" после пластики, из-за которых ей грозит уголовка

Друг телеведущей Виктории Бони — звёздный визажист Сердар Камбаров — рассказал, что видел "эксклюзивные фото" блогерши после пластики, из-за которых разгорелся скандал. Напомним, что в России ей грозит до двух лет лишения свободы за обман подписчиков, которые купили доступ в её закрытый телеграм-канал, чтобы посмотреть на обещанные снимки, но так ничего и не увидели.

Визажист Камбаров заявил, что видел "эксклюзивные фото" Бони после пластики. Видео © Telegram / SHOT

В беседе с SHOT Камбаров отметил, что "лисьих глазок", судя по снимкам, у Бони не появилось. Пока лицо блогерши выглядит не совсем хорошо — у неё приподнялись брови, опухло лицо. Причём, отправляя снимки даже близким, Боня использует фотошоп.

Снимок Виктории Бони с опухшим глазом после пластики. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

"На самом деле нормально. Мне кажется, она её чуть подфотошопила, но хорошо всё. Брови приподнялись. Ещё рано говорить об этом, потому что не прошла реабилитация, поэтому нужно время, чтобы всё это улеглось и пришло в порядок. Вика, мне кажется, знает точно, что делает", — отметил Камбаров в беседе с телеграм-каналом.

Снимок Виктории Бони после пластики. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

Лайф напоминает, что на Боню, которая сейчас живёт в Монако, заявили в полицию её возмущённые подписчики из России, вступившие в платный телеграм-канал, где она обещала показать эксклюзивные снимки с её лицом после операции у американского хирурга, который оперировал американских моделей Беллу Хадид и Кендалл Дженнер. Доступ блогерша продавала за 1300 рублей. Примерно 200 заинтригованных подписчиков заплатили деньги, а фото лица в канале не нашли. Боня сообщила, что ничего не покажет, если в канал не вступят 30 тысяч человек и не заплатят ей 39 миллионов рублей.