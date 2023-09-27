"Бред для дураков": Боня отреагировала на обвинения в мошенничестве

Телеведущая и блогер Виктория Боня назвала "бредом для дураков" сообщение о том, что МВД России проверяет её на мошенничество. Светская львица утверждает, что она с самого начала предупредила доверчивых подписчиков о том, что если в платном чате будет мало человек, то её нового лица никому не видать.

"Очередной бред для дураков. <...> В моём сообщении со ссылкой на канал было белым по чёрному написано, что, если людей будет меньше, никакого фото я не поставлю. Это мои правила. Люди, которые пришли по этой ссылке, читали правила", — написала Боня в телеграм-канале и приложила скриншот того поста раздора.

Боня говорит, что её подписчики были заранее проинформированы, что, заплатив деньги, они могут и не увидеть её нового лица. Фото © Telegram / Виктория Боня