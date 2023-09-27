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27 сентября, 15:40

"Бред для дураков": Боня отреагировала на обвинения в мошенничестве

Боня назвала бредом для дураков сообщение о том, что её проверяет полиция

Телеведущая и блогер Виктория Боня назвала "бредом для дураков" сообщение о том, что МВД России проверяет её на мошенничество. Светская львица утверждает, что она с самого начала предупредила доверчивых подписчиков о том, что если в платном чате будет мало человек, то её нового лица никому не видать.

"Очередной бред для дураков. <...> В моём сообщении со ссылкой на канал было белым по чёрному написано, что, если людей будет меньше, никакого фото я не поставлю. Это мои правила. Люди, которые пришли по этой ссылке, читали правила", — написала Боня в телеграм-канале и приложила скриншот того поста раздора.

Боня говорит, что её подписчики были заранее проинформированы, что, заплатив деньги, они могут и не увидеть её нового лица. Фото © Telegram / Виктория Боня

Боня говорит, что её подписчики были заранее проинформированы, что, заплатив деньги, они могут и не увидеть её нового лица. Фото © Telegram / Виктория Боня

К розыску Виктории Бони могут привлечь Интерпол

К розыску Виктории Бони могут привлечь Интерпол

Напомним, ранее сообщалось, что МВД России начало проверку по статье "Мошенничество" в отношении Виктории Бони, которая находится в Монако. Ей может грозить до двух лет лишения свободы. Звезда сделала пластику лица, но решила показать результат в закрытом телеграм-канале за деньги. С каждого пользователя она брала 1,3 тысячи рублей. Деньги перевели 200 человек. Но Боня лицо не показала, а предложила подождать ещё подписчиков.

Обложка ©

Telegram / Виктория Боня

Наталья Исакова
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