К розыску Виктории Бони могут привлечь Интерпол
Адвокат Жорин считает, что для розыска Виктории Бони могут привлечь Интерпол
Виктория Боня. Обложка © ТАСС / EPA / Mohammed Badra
Телеведущую и блогера Викторию Боню могут объявить в международный розыск по делу о мошенничестве, так как звезда "Дома-2" проживает за границей. Об этом рассказал Ura.ru глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин.
"Нахождение за пределами РФ несколько усложнит процесс привлечения к ответственности. Данная статья (о мошенничестве. — Прим. Лайфа) предусматривает избрание меры пресечения под стражу, объявление в розыск и в дальнейшем уже подключение организации Интерпол", — поделился он.
По его словам, в действиях Бони есть состав преступления: умышленный обман подписчиков и злоупотребление их доверием. Если правоохранители примут решение отправить блогершу в СИЗО, то для её ареста придётся обратиться к Интерполу. По запросу России Боню может выдать для свершения правосудия любое государство.
Адвокат посоветовал звезде не затягивать и добровольно вернуть деньги подписчикам, потому что она может не только лишиться средств по суду, но и окажется с запятнанной репутацией.
Напомним, МВД России начало проверку по статье "Мошенничество" в отношении российской телеведущей Виктории Бони, которая находится в Монако. Ей может грозить до двух лет лишения свободы. Звезда сделала пластику лица, но решила показать результат в закрытом телеграм-канале за деньги. С каждого пользователя она брала 1,3 тысячи рублей. Деньги перевели 200 человек. Но Боня лицо не показала, а предложила подождать ещё подписчиков.