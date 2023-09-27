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27 сентября, 15:16

К розыску Виктории Бони могут привлечь Интерпол

Адвокат Жорин считает, что для розыска Виктории Бони могут привлечь Интерпол

<p>Виктория Боня. Обложка © ТАСС / EPA / Mohammed Badra</p>

Виктория Боня. Обложка © ТАСС / EPA / Mohammed Badra

Телеведущую и блогера Викторию Боню могут объявить в международный розыск по делу о мошенничестве, так как звезда "Дома-2" проживает за границей. Об этом рассказал Ura.ru глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин.

"Нахождение за пределами РФ несколько усложнит процесс привлечения к ответственности. Данная статья (о мошенничестве. — Прим. Лайфа) предусматривает избрание меры пресечения под стражу, объявление в розыск и в дальнейшем уже подключение организации Интерпол", поделился он.

По его словам, в действиях Бони есть состав преступления: умышленный обман подписчиков и злоупотребление их доверием. Если правоохранители примут решение отправить блогершу в СИЗО, то для её ареста придётся обратиться к Интерполу. По запросу России Боню может выдать для свершения правосудия любое государство.

Адвокат посоветовал звезде не затягивать и добровольно вернуть деньги подписчикам, потому что она может не только лишиться средств по суду, но и окажется с запятнанной репутацией.

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Напомним, МВД России начало проверку по статье "Мошенничество" в отношении российской телеведущей Виктории Бони, которая находится в Монако. Ей может грозить до двух лет лишения свободы. Звезда сделала пластику лица, но решила показать результат в закрытом телеграм-канале за деньги. С каждого пользователя она брала 1,3 тысячи рублей. Деньги перевели 200 человек. Но Боня лицо не показала, а предложила подождать ещё подписчиков.

Татьяна Миссуми
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