К розыску Виктории Бони могут привлечь Интерпол

Телеведущую и блогера Викторию Боню могут объявить в международный розыск по делу о мошенничестве, так как звезда "Дома-2" проживает за границей. Об этом рассказал Ura.ru глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин.

"Нахождение за пределами РФ несколько усложнит процесс привлечения к ответственности. Данная статья (о мошенничестве. — Прим. Лайфа) предусматривает избрание меры пресечения под стражу, объявление в розыск и в дальнейшем уже подключение организации Интерпол", — поделился он.

По его словам, в действиях Бони есть состав преступления: умышленный обман подписчиков и злоупотребление их доверием. Если правоохранители примут решение отправить блогершу в СИЗО, то для её ареста придётся обратиться к Интерполу. По запросу России Боню может выдать для свершения правосудия любое государство.

Адвокат посоветовал звезде не затягивать и добровольно вернуть деньги подписчикам, потому что она может не только лишиться средств по суду, но и окажется с запятнанной репутацией.