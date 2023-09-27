Лерчек оштрафована за уклонение от уплаты налогов на 124 миллиона рублей
Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) оштрафована на 124 миллиона рублей за уклонение от уплаты налогов, но денег у неё с мужем якобы нет. Об этом сообщает SHOT.
Семья Чекалиных возместила в полном объёме 311 миллионов рублей по уголовному делу ещё в мае. И всё же суд назначил максимальный размер штрафа в 40% от указанной суммы. Однако Чекалины пожаловались, что денег у них нет, так как банковские счета арестованы из-за незакрытого уголовного дела.
Решение ФНС о штрафе принято ещё 18 сентября, на его исполнение отводится месяц. Откуда брать деньги, Чекалины не знают. Неделю назад они обратились в СК РФ с ходатайством отменить арест счетов. Лерчек заверила, что уклоняться от штрафа не намерена и собирается его оплатить вместе с мужем.
Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Сейчас супруги находятся под запретом определённых действий, в частности, им нельзя пользоваться Интернетом.
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