Почему блогершу-миллиардершу Лерчек собрались потрясти и вчерашние бизнес-партнёры Супруги Валерия и Артём Чекалины, обвиняемые в налоговых махинациях на сумму 311 млн рублей, получили новые иски от партнёров по косметическому бизнесу. В чём суть их претензий? 30 августа, 22:40 Валерия Чекалина (Лекчек). Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Максим Григорьев, © Shutterstock

Очередной иск — на сумму более 22 млн рублей — зарегистрирован на днях в Арбитражном суде Москвы к фирме Лерчек "Би фит", занимавшейся распространением косметики под брендом Letique. Артём Чекалин был в этой фирме гендиректором.

Как работала схема косметического бизнеса Лерчек

Суть дела не раскрывается, известно, что претензию к компании "Би фит" предъявил российский фулфилмент-оператор "Темполайн логистика". Подобного рода фирмы занимаются хранением, упаковкой, маркировкой товаров, они обрабатывают заказы от покупателей и доставляют их напрямую клиентам или на маркетплейсы. А кроме прочего, ещё и обрабатывают возвраты.

По-русски говоря, оператор берёт на себя все операции в сфере интернет-торговли — от заказчика требуется лишь привезти в фирму товар, который он будет продавать, и дальше получать свои деньги от продаж за вычетом комиссии партнёра.

Лерчек достаточно было "торговать лицом", чтобы зарабатывать миллионы на косметике под собственным брендом. Фото © VK / Официальная группа марафона "Идеальное тело"

В случае с Лерчек и её мужем схема бизнеса могла выглядеть так: "Би фит" заказывает на заводе по производству косметики кремы, лосьоны и скрабы, за изготовленной партией на завод приезжают грузовики "Темполайн логистики" и вывозят продукцию на свои склады, откуда торгуют ею в Интернете.

То есть теоретически блогеры вообще могли не иметь никакого отношения ко всем производственным и логистическим процессам. Им было достаточно "торговать лицом" — представлять продукцию в своих блогах.

Схема казалась очень успешной: только официально за последние два года (2021–2022) "Би фит" выручила без малого шесть миллиардов рублей, а численность её персонала выросла до 216 человек. На волне успеха в феврале этого года фирма даже зарегистрировала дочернее предприятие — "Летикбад". Судя по ОКВЭД, она должна торговать БАДами, детским и диетическим питанием и лекарствами.

Возможно, фирма Чекалиных на каком-то этапе не исполнила обязательства перед "Темполайн логистикой", задолжав 22 миллиона.

Материалы дела по иску к фирме Лерчек "Би фит" пока не опубликованы. Фото © Spark-interfax.ru

У кого ещё есть финансовые претензии к Чекалиным

Рекламу косметике до недавнего времени обеспечивали бесчисленные онлайн-марафоны Лерчек на "Ютубе", а также рекламное агентство "Перфом эдженси", с которым в мае прошлого года "Би фит" заключила контракт на продвижение продуктов бренда Letique. Стороны договорились, что рекламщики будут получать 30% от суммы каждого заказа, а если покупатель возвращается за следующей покупкой — то ещё по 20%.

Таким образом, только за август 2022 года Лерчек вместе с агентством наторговали косметикой на 14 с лишним миллионов рублей. А в сентябре блогеры неожиданно расторгли контракт с партнёром, за что в ответ получили иск на 3,5 млн рублей. Тяжба длилась почти год, и буквально за несколько дней до появления иска "Темполайн логистики" Арбитражный суд Москвы признал "Би фит" должником и постановил выплатить рекламному агентству неустойку.

Рекламщикам удалось отсудить у Чекалиных часть денег, заработанных за время сотрудничества. Фото © kad.arbitr.ru

Откуда у блогеров могли взяться ещё 18 млн долгов

В апреле 2023 года сразу пять коммерсантов из различных регионов России подали коллективное заявление в Следственный комитет и МВД. Предприниматели утверждали, что оптом закупили у Чекалиных табак и электронные сигареты, но при этом часть партии оказалась бракованной, а часть и вовсе не поставлена. Бывшие партнёры оценили свои убытки в 18 млн рублей.

Речь идёт о фирме "Эфир", которую в июне 2021 года запустил муж Лерчек Артём Чекалин вместе с известным табачным воротилой Ильясом Валиуллиным. Бизнесмены организовали яркую промокампанию по привлечению партнёров — розничных торговцев табаком и электронкой.

Как заявили Лайфу обманутые коммерсанты, сотрудники "Эфира" якобы требовали перечислять деньги за продукцию не самой фирме, а разным ИП и неким физическим лицам. Странную схему объясняли необходимостью ухода от налогов.

Валерия и Артём Чекалины и Ильяс Валиуллин на презентации своего проекта "Эфир" в июле 2021 года. Фото © Лаймтайм.рф

Судя по бухгалтерской отчётности, в 2021 году финансовые и другие оборотные активы "Эфира" составляли почти 20 млн рублей. При этом официально коммерсанты сработали в минус: чистый убыток по итогам года составил 3,5 миллиона.

К концу 2022 года и Чекалин, и Валиуллин вышли из числа учредителей, а генеральный директор компании объявил о начавшейся ликвидации ООО. Возможно, фирма изначально создавалась под сомнительную схему: собрать деньги с клиентов.

В Интернете всё ещё можно встретить продукцию под брендом "Эфир". Фото © hookah-voodoo.com

На что тратили деньги Чекалины

За последние годы состояние Лерчек и её мужа Артёма Чекалина выросло кратно — до миллиардов рублей. Полтора миллиарда вложены в два шикарных особняка в престижных районах Подмосковья, один из которых дворец, расположенный в коттеджном посёлке "Агаларов эстейт" в 24 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Его площадь составляет 2200 кв. м.

В семейном гараже оказался целый автопарк роскоши: Rolls-Royce Cullinan Black Badge (цена около 62 млн рублей), Lamborghini Urus (28 млн), особый гелик Mercedes-Benz АMG G63 (около 25 млн), мерс попроще, который Артём Чекалин собирался подарить своему отцу, — около семи миллионов рублей.









Кроме этого ещё три квартиры в Москве: две на северо-востоке столицы на улице Декабристов — 83 квадрата и стоимостью около 20 млн рублей, другая поменьше — 38 квадратов (около 10 млн). Ещё одна в центре на Серпуховском Валу площадью 150 квадратов. Известно, что супругам она досталась за 57 млн рублей, а ремонт в ней обошёлся ещё в 21 млн.

По мелочи: две квартиры в родном для Лерчек Тольятти — одна площадью 200 квадратов стоимостью около семи миллионов рублей, другая — 94,4 квадрата (примерно 3,5 млн) и восемь килограммовых слитков золота стоимостью 37 млн рублей.

Часть найденного у семьи Чекалиных. Фото © T.me / SHOT Почему бывшие партнёры начали предъявлять финансовые претензии к Чекалиным? 0 Они опасаются, что все активы Чекалиных уйдут в доход государства Они надеются, что на фоне уголовного дела смогут вернуть свои деньги Я не слежу за жизнью Чекалиных, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов