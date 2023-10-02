Дружинина объяснила, почему оттолкнула Макееву и при чём тут мозоль

Режиссёр Светлана Дружинина отогнала от себя актрису Анастасию Макееву перед фотографами на премьере фильма "Гардемарины 1787. Мир" из-за страха за своё здоровье — боялась, что та наступит ей на мозоль. А разлетевшуюся по Сети информацию сценарист назвала обычными сплетнями.

Напомним, на видео попал момент с премьеры фильма "Гардемарины 1787. Мир", когда Светлана Дружинина весьма резко и недружелюбно отогнала от себя Анастасию Макееву. На кадрах актриса подходит обнять режиссёра, но та поднимает руку в отказе.