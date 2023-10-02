"Нет!": Дружинина резко отогнала актрису Макееву на премьере своего нового фильма

Светлана Дружинина отогнала от себя Анастасию Макееву на премьере своего фильма "Гардемарины 1787. Мир". На опубликованном видео — момент, когда актриса подходит обнять режиссёра, но та резко отказывает ей.

Светлана Дружинина отогнала от себя Анастасию Макееву на красной дорожке. Видео © Rutube / "Вокруг ТВ"

"Нет!" — резко ответила Дружинина на просьбу обняться.

К слову, Макеева, снявшаяся в новой картине, всегда комплиментарно высказывалась о Дружининой. Она называла её невероятно умной женщиной и гениальным режиссёром, заставившим "плакать, страдать и биться миллионы сердец в унисон, смотря "Гардемаринов". Более того, как отмечала актриса, первое высшее образование она получила у мастера Марка Захарова, а второе — работая с Дружининой.

Сама же Дружинина, в свою очередь, признавалась, что от работы с Макеевой её долго отговаривали, рассказывая о стервозном характере актрисы. По словам режиссёра, Анастасия часто опаздывала на съёмки, но при этом требовала оплачивать ей переработки.

"И тогда я вышла и сказала громким голосом: "Если опаздывает Макеева, значит Боярскому, задействованному с ней в одной сцене, оплачивает переработки Макеева", — цитирует Дружинину kp.ru.