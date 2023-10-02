"Нет!": Дружинина резко отогнала актрису Макееву на премьере своего нового фильма

Дружинина резко отогнала актрису Макееву на премьере своего нового фильма
Светлана Дружинина отогнала от себя Анастасию Макееву на красной дорожке
Светлана Дружинина отогнала от себя Анастасию Макееву на премьере своего фильма "Гардемарины 1787. Мир". На опубликованном видео — момент, когда актриса подходит обнять режиссёра, но та резко отказывает ей.
Светлана Дружинина отогнала от себя Анастасию Макееву на красной дорожке. Видео © Rutube / "Вокруг ТВ"
"Нет!" — резко ответила Дружинина на просьбу обняться.
К слову, Макеева, снявшаяся в новой картине, всегда комплиментарно высказывалась о Дружининой. Она называла её невероятно умной женщиной и гениальным режиссёром, заставившим "плакать, страдать и биться миллионы сердец в унисон, смотря "Гардемаринов". Более того, как отмечала актриса, первое высшее образование она получила у мастера Марка Захарова, а второе — работая с Дружининой.
Сама же Дружинина, в свою очередь, признавалась, что от работы с Макеевой её долго отговаривали, рассказывая о стервозном характере актрисы. По словам режиссёра, Анастасия часто опаздывала на съёмки, но при этом требовала оплачивать ей переработки.
"И тогда я вышла и сказала громким голосом: "Если опаздывает Макеева, значит Боярскому, задействованному с ней в одной сцене, оплачивает переработки Макеева", — цитирует Дружинину kp.ru.
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