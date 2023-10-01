Валерия Ланская отменила свадьбу с балетмейстером Эдгаром Голосным

Валерия Ланская и Эдгар Голосной расстались, об этом балетмейстер признался в беседе с НТВ. Причины он не раскрыл.

"Да, свадьбы не будет. Так получилось", — сказал Голосной.

Об отношениях с Эдгаром Валерия рассказала в 2022 году, они знакомы уже девять лет. По словам актрисы, между ними всегда была симпатия, но сблизиться удалось только после развода с кинорежиссёром Станиславом Ивановым. Уже в мае Голосной сделал ей предложение, свадьба планировалась на август. Причём Ланская признавалась, что семейный бюджет они с Эдгаром не вели, хоть и жили вместе. Известно, что недавно Голосной окончил курсы по программированию и планировал сменить сферу деятельности.

Сама Ланская ситуацию пока не комментировала, а лишь сказала, что поступить так было бы "правильно и честно". В браке с прошлым мужем у Валерии родился сын Артемий. Кстати, она признавалась, что разошлась со Станиславом спокойно, оставшись с ним друзьями.