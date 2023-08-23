Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев поженились

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева вышла замуж за двукратного бронзового призёра Игр Александра Терентьева. Судя по снимкам, опубликованным в социальных сетях пары, свадьба состоялась в Твери.

На снимке 27-летняя Непряева в белом платье, рядом — её 24-летний избранник Терентьев. Вместе они держат свидетельство о заключении брака. Фото было сделано в загсе Твери.

Об отношениях российских лыжников стало известно в октябре прошлого года: тогда Непряева опубликовала фото поцелуя со спутником.