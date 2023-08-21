В кокошнике и "В некотором царстве": Звезда "Триггера" сыграла с актёром Малаковым русскую народную свадьбу
Сыгравшая в "Триггере" Ангелина Стречина вышла замуж за актёра Илью Малакова
Ангелина Стречина в свадебном платье. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / angelinaa_strechina
Звезда телесериала "Триггер" Ангелина Стречина вышла замуж за актёра Илью Малакова. Пара организовала свадьбу в русском стиле, а местом торжества стал загородный комплекс под Рязанью. Судя по опубликованным в одной из социальных сетей историй, молодожёны выбрали для себя костюмы в народном стиле и развлекательный комплекс под названием "В некотором царстве".
Свадьба Ангелины Стречиной и Ильи Малакова. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hohloma_event / sophy_sha / maria_vasilisa
"Я вышла замуж! Мы очень сильно устали, извините, расскажу всё потом", — написала актриса.
О своей личной жизни Стречина особо не распространялась, пока в 2022 году не показала своего избранника — Илью Малакова. Уже в декабре она сообщила о помолвке. Стречина признавалась, что нервничала перед свадьбой, так как боялась не успеть организовать некоторые её моменты. Однако всё, судя по кадрам, удалось.
Лайф писал, что российская фигуристка Алёна Косторная вышла замуж за своего партнёра — 20-летнего Георгия Куницу. Торжество прошло в ресторане, среди гостей церемонии были фигуристки Дарья Усачёва и Анна Щербакова.