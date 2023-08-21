В кокошнике и "В некотором царстве": Звезда "Триггера" сыграла с актёром Малаковым русскую народную свадьбу

Звезда телесериала "Триггер" Ангелина Стречина вышла замуж за актёра Илью Малакова. Пара организовала свадьбу в русском стиле, а местом торжества стал загородный комплекс под Рязанью. Судя по опубликованным в одной из социальных сетей историй, молодожёны выбрали для себя костюмы в народном стиле и развлекательный комплекс под названием "В некотором царстве".

Свадьба Ангелины Стречиной и Ильи Малакова. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hohloma_event / sophy_sha / maria_vasilisa

"Я вышла замуж! Мы очень сильно устали, извините, расскажу всё потом", — написала актриса.

О своей личной жизни Стречина особо не распространялась, пока в 2022 году не показала своего избранника — Илью Малакова. Уже в декабре она сообщила о помолвке. Стречина признавалась, что нервничала перед свадьбой, так как боялась не успеть организовать некоторые её моменты. Однако всё, судя по кадрам, удалось.