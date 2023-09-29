Она скажет "да": 7 креативных и необычных предложений руки и сердца, перед которыми не устоит никто

Придумать, как сделать предложение руки и сердца любимой девушке, не так просто. В статье вы найдёте самые оригинальные идеи, которые уже проворачивали парни!

1. Необычное предложение в музее

Предложение руки и сердца необязательно должно быть в ресторане при свечах, подойдите творчески — отведите её в музей. Фото © Shutterstock

Обыкновенный американец по имени Крис вполне может претендовать на звание самого романтичного парня на планете. Он пригласил свою подругу Мэрибет в Музей искусств Нью-Йорка, чтобы сделать ей предложение. Однако парень не знал, как выразить свои чувства словами, но благодаря поддержке родственников и пониманию со стороны работников музея ему удалось осуществить свою задумку. Парочка неспешно прогуливалась по музейным залам, пока не добралась до экспозиции, где были выставлены работы Пикассо. Мэрибет просто обожала творчество этого живописца, поэтому начала внимательно осматривать картины. Среди работ знаменитого художника была размещена и картина, написанная Крисом. Здесь было изображено, как он делает Мэрибет предложение. Дойдя до этого шедевра, девушка даже расплакалась от переполняющих её чувств и, разумеется, ответила согласием.

2. Тату с надписью: "Ты выйдешь за меня?"

Девушка парня по имени Винни Капальдо-Смит — тату-мастер, и он пришёл к ней в салон, попросив сделать украшение на лодыжке. Подняв штанину, девушка увидела уже готовую татуировку с надписью: "Ты выйдешь за меня?". Ниже были нарисованы два окошка — "да" или "нет". Парень попросил её дать ответ и набить его машинкой.

3. Как сделать оригинальное предложение руки и сердца на стадионе

Одно из самых ярких предложений руки и сердца в истории российского спорта сделал защитник сборной России по пляжному футболу, а ныне её капитан — Антон Шкарин. Ему не помешало даже досадное поражение от Испании в квалификационном турнире к чемпионату мира, который проходил в Москве. Партнёры Антона по команде выстроились с буквами в руках напротив трибуны, где сидела девушка, и сложили фразу: "Выходи за меня замуж", а сам Шкарин держал плакат с фамилией девушки. Та спустилась с трибуны на песок и, конечно, не смогла отказать.

4. Интересный вариант предложения — парочка акул

Возможно, всё дело в страхе — напугайте её акулами и подарите кольцо, она точно не откажет. Фото © Getty Images

Джошуа Хед — американец, умудрившийся сделать одно из самых экстремальных предложений руки и сердца в мире. Отдыхая вместе с подружкой на Гавайских островах, парень предложил девушке посетить местный океанариум и поплавать на глубине среди акул. Когда парочка облачилась в специальное снаряжение и ушла на глубину, Джошуа продемонстрировал своей избраннице табличку с просьбой выйти за него замуж. Девушка настолько обрадовалась, что даже забыла о морских хищниках, кружащих неподалёку.

5. Необычное предложение в кинотеатре

Российский биатлонист Антон Шипулин повёл возлюбленную в кинотеатр на фильм "А зори здесь тихие". Но вместо рекламных роликов и Луиза, и все зрители увидели на большом экране признание Антона в любви. После этого в зале зажёгся свет, а Шипулин задал девушке главный вопрос. Она ответила согласием.

6. Креативное предложение выйти замуж с помощью собак

Как оригинально предложить выйти замуж? Зовите пушистиков! Фото © Shutterstock

Американец по имени Морис собрал 16 собак для своего романтического жеста, учитывая то, как сильно его девушка любит этих животных. Сначала он сделал предложение в красивом месте, а когда она сказала "да", собачки выбежали к ним и радостно их "поздравили".

7. Предложение на бурёнке