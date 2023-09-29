Астролог призвала три знака зодиака быть осторожными в урожайное суперлуние 29 сентября

Полнолуние в сентябре называют урожайным, поскольку оно следует за осенним равноденствием. Об этом рассказала эзотерик Аделина Панина. Славяне считали, что большая Луна приносила доход и хорошо влияла на урожай, её благодарили за богатый на плоды год и возможность встретиться с близкими.

По словам эзотерика, свет от Луны яркий не только в день полнолуния. Это же явление наблюдается накануне и на следующий день, что даёт дополнительное светлое время для сельскохозяйственных работ. А по словам астролога и энергопрактика Ирины Березовской, в период суперлуния повышается эмоциональная восприимчивость. В группе риска водные знаки зодиака — Рыбы, Рак и Скорпион. Им стоит держать эмоции под контролем и не принимать резких решений.

"Нужно нивелировать повышенный и зашкаливающий эмоциональный фон, чтобы сгладить ситуацию и не выходить на моменты, которые будут нам потом неприятны", — сказала Березовская в беседе с телеканалом "360".

При этом астролог подчеркнула, что из полнолуния можно извлечь и пользу. Человеку достаточно погрузиться в подсознание и извлечь полезную информацию о себе — подумать о развитии, найти призвание и прочее. В то же время Березовская посоветовала людям, склонным к повышенной эмоциональной возбудимости, не спешить принимать резкие решения. Также лучше избегать ссор с близкими.