Экстрасенс рассказала, что происходит с душой домашнего питомца после смерти

После смерти домашних животных их души "разделяются" и одна половина остаётся с хозяином. Так считает экстрасенс Инесса Алиева. По её словам, у питомцев есть своя душа, но она не такая, как у людей. Экстрасенс утверждает, что после смерти они уходят "в свой параллельный мир".

"Продолжая жить в параллельном мире, другая часть души любимого друга воссоединяется с хозяином. Не зря человек чувствует присутствие своего питомца", — сказала Алиева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам экстрасенса, душа питомца может перейти в человеческую и навсегда остаться вместе с ней. Эзотерик добавила, что из-за крепкой связи с хозяином иногда душа умершего животного также может вернуться в обличии нового питомца.