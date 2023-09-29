Экстрасенс рассказала, что происходит с душой домашнего питомца после смерти
Экстрасенс Алиева: Часть души умершего питомца остаётся с хозяином
После смерти домашних животных их души "разделяются" и одна половина остаётся с хозяином. Так считает экстрасенс Инесса Алиева. По её словам, у питомцев есть своя душа, но она не такая, как у людей. Экстрасенс утверждает, что после смерти они уходят "в свой параллельный мир".
"Продолжая жить в параллельном мире, другая часть души любимого друга воссоединяется с хозяином. Не зря человек чувствует присутствие своего питомца", — сказала Алиева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По словам экстрасенса, душа питомца может перейти в человеческую и навсегда остаться вместе с ней. Эзотерик добавила, что из-за крепкой связи с хозяином иногда душа умершего животного также может вернуться в обличии нового питомца.
Ранее ветеринарный врач Юлия Жемер рассказала о том, что далеко не все привлекающие взгляд товары из зоомагазина стоит покупать своему питомцу. Она указала, что некоторые из них могут навредить здоровью животного. Среди таких товаров – БАДы и лакомства.
Unsplash