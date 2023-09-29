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29 сентября, 15:05

Экстрасенс рассказала, что происходит с душой домашнего питомца после смерти

Экстрасенс Алиева: Часть души умершего питомца остаётся с хозяином

После смерти домашних животных их души "разделяются" и одна половина остаётся с хозяином. Так считает экстрасенс Инесса Алиева. По её словам, у питомцев есть своя душа, но она не такая, как у людей. Экстрасенс утверждает, что после смерти они уходят "в свой параллельный мир".

"Продолжая жить в параллельном мире, другая часть души любимого друга воссоединяется с хозяином. Не зря человек чувствует присутствие своего питомца", — сказала Алиева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

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По словам экстрасенса, душа питомца может перейти в человеческую и навсегда остаться вместе с ней. Эзотерик добавила, что из-за крепкой связи с хозяином иногда душа умершего животного также может вернуться в обличии нового питомца.

Ранее ветеринарный врач Юлия Жемер рассказала о том, что далеко не все привлекающие взгляд товары из зоомагазина стоит покупать своему питомцу. Она указала, что некоторые из них могут навредить здоровью животного. Среди таких товаров – БАДы и лакомства.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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