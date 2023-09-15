"До летального исхода": Названы опасные для питомцев товары из зоомагазинов

Не все привлекающие взгляд товары из зоомагазина стоит покупать своему питомцу — некоторые могут навредить его здоровью. О том, чего стоит избегать и лучше не приобретать, рассказала ветеринарный врач Юлия Жемер.

Увидев ваше негодование из-за плохого состояния "домочадца", продавец первым делом предложит витамины или БАДы, однако они не спасут животное. Кроме того, сейчас большинство кошек и собак питаются полноценными кормами, в которых уже есть все полезные вещества. Если предложить питомцу "волшебную пилюлю", то у него может разрастись костная ткань и пострадать подвижность позвоночника. Если есть проблемы, то лучше проконсультироваться с врачами. Опасны для питомцев и лакомства.

"Зачастую лакомства делают не те компании, которые выпускают корма. Например, предприятия при мясокомбинатах. Есть доступ к сырью — почему бы и нет? Как правило, исследования таких товаров не проводят. Да и сертифицироваться тут легче, ведь никто придирчиво не проверяет, полезно или нет лакомство", — сказала Жемер в беседе с kp.ru.

В результате такая сладость обернётся для питомца гадостью: развитием желудочно-кишечных заболеваний, например панкреатита и гастрита. Даже если кажется, что крупное животное, в частности собака, такое переварит, то это ошибка.

"Понятно, собаки разные: и по два килограмма весом, и по сто. Так, маленьким породам лучше не давать ничего крупного. Потому что собаки не жуют, а раскусывают и глотают большими кусками. А потом они могут застрять в пищеводе или даже угодить в трахею. Последствия — вплоть до летального исхода", — подчеркнула эксперт.

При этом специалист добавила, что косточки из сухожилий давать можно, но лучше с осторожностью. Также тщательно надо подходить к выбору игрушек. Для кошек очень вредны те, что из перьев, так как питомцы будут их поедать и в итоге испортят себе ЖКТ. Кроме того, для пушистиков лучше не покупать игрушки из ниток или верёвочек, иначе придётся проводить экстренную операцию. А для собак запрещены мячики и попрыгунчики — их легко проглотить. Также не берите петельки-ухватки для щенков младше трёх лет, иначе травмируются зубы питомца.

Внимание надо уделить и посуде — небольшие миски для питья (объёмом до 200 миллилитров) для кошки не подойдут, особенно если вода в них стояла дольше десяти часов. Питомец даже не захочет пить это и в итоге может погибнуть от жажды. Подойдут миски объёмом от одного литра, воду в ней необходимо менять дважды в день.

Также стоит отказаться от травы. Кажется, что это витамины, но, попадая в ЖКТ, она вызывает травму, так как переварить зелень питомец не может. Если животное потянулось к ней, то это говорит о проблемах со здоровьем.