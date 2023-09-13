Пустилась на поиски самца: Ветеринар призвал не ругать кошку за вопли во время течки

Течка — это естественный физиологический процесс для кошки, говорящий о том, что она готова к вязке и оплодотворению. Многие её поступки в этот период кажутся странными, однако нужно понимать, что все действия направлены на поиск самца и изменения эти временные. О том, какие признаки говорят о начале течки у кошки, Лайфу рассказал ветврач сервиса заботы о питомцах и их хозяевах "Лапка" Перфилов Семён Петрович.

В среднем течка длится от 5 до 20 дней и повторяется каждые несколько недель, пока кошка не забеременеет или не будет стерилизована. Причём в это время она становится необычайно ласковой: трётся о хозяина, мебель и другие предметы, а также часто просится на руки, катается по полу и может вставать в характерную позу для спаривания. Помимо этого питомица становится чрезмерно чистоплотной.

"Но у периода половой активности есть и другие, более неприятные проявления, например появление в квартире мочевых меток. Кошки, ко всему прочему, во время течки забывают о многих своих нуждах. Так, у них теряется аппетит, а некоторые питомицы из-за тревожности совсем перестают есть", — предупредил кошачий врач.

Кошка. Фото © Shutterstock

По его словам, с приходом течки на протяжении нескольких дней усатая любимица будет постоянно пытаться покинуть квартиру ради поисков возлюбленного, а также часто и громко мяукать. Однако не стоит ругаться и сердиться на кошечку из-за её поведения, которое абсолютно естественно.

Тем, кого сильно раздражает такой период и кто не планирует разводить котят, медик посоветовал подумать о стерилизации. Пичкать любимого питомца гормональными препаратами — совершенно не выход. При постоянном использовании они могут привести к различным заболеваниям.

"Если кошечка участвует в разведении, необходимо посетить врача-репродуктолога, который поможет выбрать наиболее безопасные методы прерывания течки исходя из индивидуальных особенностей животного", — добавил эксперт.