Выяснилось, кого россияне любят больше — корги или шпицев
Корги и чихуа-хуа стали самыми популярными у россиян породами собак
В России у 55% кошатников и у 27% собачников беспородные питомцы. У остальных же в топе по популярности шотландские и британские кошки, корги и чихуа-хуа. О том, каких любимцев выбирают россияне, Лайфу рассказали в сервисе "Лапка".
Так, по данным опроса, породистые котики живут у 45% владельцев животных. В 2023 году топ 5 пород кошек в России выглядит так:
- Шотландская вислоухая (7% от числа всех владельцев кошек России).
- Британская короткошёрстная (5%).
- Мейн-кун (4%).
- Канадский сфинкс (3%).
- Бенгальская кошка (2%).
В первой десятке также оказались шотландская прямоухая, донской сфинкс, сибирская, абиссинская и тайская кошки. А среди самых редко встречающихся пород — сококе, уральский рекс, карельский бобтейл, американская многопалая кошка, минскин, рагамаффин и канаани.
Среди собачников 73% владельцев отдают предпочтение породистым пёсикам. Топ 5 пород собак оказался таким:
- Вельш-корги пемброк (6% от числа всех владельцев собак России).
- Чихуа-хуа (5%).
- Французский бульдог (5%).
- Померанский шпиц (4%).
- Йоркширский терьер (4%).
В десятку лидеров также вошли джек-рассел-терьер, сиба-ину, сибирский хаски, лабрадор-ретривер и бигль. А меньше всего в России таких пород, как босерон, крапчато-голубой кунхаунд, азавак, аиди, польская подгалянская овчарка, редбон кунхаунд, гаванский бишон, испанская водяная собака, лхаса апсо, хеллефорсхунд, сикоку и кавапу.
А ранее учёные из Будапешта провели эксперимент, чтобы выяснить, на чьи голоса собаки лучше реагируют. Эксперимент показал, что мозг четвероногих активнее реагировал на речь, адресованную собакам и младенцам. Также выяснилась интересная деталь: на женский голос псы реагировали сильнее, чем на мужской.