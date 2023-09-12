В России у 55% кошатников и у 27% собачников беспородные питомцы. У остальных же в топе по популярности шотландские и британские кошки, корги и чихуа-хуа. О том, каких любимцев выбирают россияне, Лайфу рассказали в сервисе "Лапка".

Так, по данным опроса, породистые котики живут у 45% владельцев животных. В 2023 году топ 5 пород кошек в России выглядит так: Шотландская вислоухая (7% от числа всех владельцев кошек России). Британская короткошёрстная (5%). Мейн-кун (4%). Канадский сфинкс (3%). Бенгальская кошка (2%).

В первой десятке также оказались шотландская прямоухая, донской сфинкс, сибирская, абиссинская и тайская кошки. А среди самых редко встречающихся пород — сококе, уральский рекс, карельский бобтейл, американская многопалая кошка, минскин, рагамаффин и канаани.

Среди собачников 73% владельцев отдают предпочтение породистым пёсикам. Топ 5 пород собак оказался таким: Вельш-корги пемброк (6% от числа всех владельцев собак России). Чихуа-хуа (5%). Французский бульдог (5%). Померанский шпиц (4%). Йоркширский терьер (4%).

В десятку лидеров также вошли джек-рассел-терьер, сиба-ину, сибирский хаски, лабрадор-ретривер и бигль. А меньше всего в России таких пород, как босерон, крапчато-голубой кунхаунд, азавак, аиди, польская подгалянская овчарка, редбон кунхаунд, гаванский бишон, испанская водяная собака, лхаса апсо, хеллефорсхунд, сикоку и кавапу.