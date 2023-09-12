Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 05:00

Выяснилось, кого россияне любят больше — корги или шпицев

Корги и чихуа-хуа стали самыми популярными у россиян породами собак

В России у 55% кошатников и у 27% собачников беспородные питомцы. У остальных же в топе по популярности шотландские и британские кошки, корги и чихуа-хуа. О том, каких любимцев выбирают россияне, Лайфу рассказали в сервисе "Лапка".

Так, по данным опроса, породистые котики живут у 45% владельцев животных. В 2023 году топ 5 пород кошек в России выглядит так:

  1. Шотландская вислоухая (7% от числа всех владельцев кошек России).
  2. Британская короткошёрстная (5%).
  3. Мейн-кун (4%).
  4. Канадский сфинкс (3%).
  5. Бенгальская кошка (2%).

В первой десятке также оказались шотландская прямоухая, донской сфинкс, сибирская, абиссинская и тайская кошки. А среди самых редко встречающихся пород — сококе, уральский рекс, карельский бобтейл, американская многопалая кошка, минскин, рагамаффин и канаани.

Среди собачников 73% владельцев отдают предпочтение породистым пёсикам. Топ 5 пород собак оказался таким:

  1. Вельш-корги пемброк (6% от числа всех владельцев собак России).
  2. Чихуа-хуа (5%).
  3. Французский бульдог (5%).
  4. Померанский шпиц (4%).
  5. Йоркширский терьер (4%).

В десятку лидеров также вошли джек-рассел-терьер, сиба-ину, сибирский хаски, лабрадор-ретривер и бигль. А меньше всего в России таких пород, как босерон, крапчато-голубой кунхаунд, азавак, аиди, польская подгалянская овчарка, редбон кунхаунд, гаванский бишон, испанская водяная собака, лхаса апсо, хеллефорсхунд, сикоку и кавапу.

10 пёселей породы чау-чау, которые влюбят вас в себя за пять секунд

10 пёселей породы чау-чау, которые влюбят вас в себя за пять секунд

А ранее учёные из Будапешта провели эксперимент, чтобы выяснить, на чьи голоса собаки лучше реагируют. Эксперимент показал, что мозг четвероногих активнее реагировал на речь, адресованную собакам и младенцам. Также выяснилась интересная деталь: на женский голос псы реагировали сильнее, чем на мужской.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Животные
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров