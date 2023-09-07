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7 сентября, 06:00

10 пёселей породы чау-чау, которые влюбят вас в себя за пять секунд

Вы когда-нибудь видели собак со странным названием чау-чау? Мы уверены, что эти милые и редкие пушистые создания быстро покорят ваше сердце! Вот 10 фотопричин, почему стоить любить этих пушистиков с фиолетовыми языками.

"Познакомьтесь с Луной!" CosmicLilac.

Фото © Reddit / CosmicLilac

Фото © Reddit / CosmicLilac

"У кого ещё собакен любит сидеть в проходе?" Moosie-the-goosie.

Фото © Reddit / Moosie-the-goosie

Фото © Reddit / Moosie-the-goosie

"Щенки ищут новый дом", — Fragrant-Skill4479.

Фото © Reddit / Fragrant-Skill4479

Фото © Reddit / Fragrant-Skill4479

"Знакомьтесь с нашим малышом Аппой", — Total_Pangolin7337.

Фото © Reddit / Total_Pangolin7337

Фото © Reddit / Total_Pangolin7337

"Самая эпическая фотография Брюса, которую я когда-либо делала", — aHairyWhiteGuy.

Фото © Reddit / aHairyWhiteGuy

Фото © Reddit / aHairyWhiteGuy

"Забрали сегодня этого приятеля к себе домой. Его зовут Сумрачный мишка", — GFromTheMitten.

Фото © Reddit / GFromTheMitten

Фото © Reddit / GFromTheMitten

"Луи после похода к грумеру", — Logie-trade.

Фото © Reddit / Logie-trade

Фото © Reddit / Logie-trade

"У нас новичок-здоровячок!" Prestigious-Pay2010.

Фото © Reddit / Prestigious-Pay2010

Фото © Reddit / Prestigious-Pay2010

"Давайте найдём этому малышу дом", — singlewhitewolf.

Фото © Reddit / singlewhitewolf

Фото © Reddit / singlewhitewolf

"Наш любимчик уже совсем взрослый, смотрите, какую гриву отрастил!" sensitiveflex.

Фото © Reddit / sensitiveflex

Фото © Reddit / sensitiveflex

10 котиков, которые включили режим охотника, и до нападения осталось 3, 2, 1...

10 котиков, которые включили режим охотника, и до нападения осталось 3, 2, 1...

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Reddit / CosmicLilac, sensitiveflex

Сергей Трофимов
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