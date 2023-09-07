10 пёселей породы чау-чау, которые влюбят вас в себя за пять секунд
Вы когда-нибудь видели собак со странным названием чау-чау? Мы уверены, что эти милые и редкие пушистые создания быстро покорят ваше сердце! Вот 10 фотопричин, почему стоить любить этих пушистиков с фиолетовыми языками.
"Познакомьтесь с Луной!" — CosmicLilac.
Фото © Reddit / CosmicLilac
"У кого ещё собакен любит сидеть в проходе?" — Moosie-the-goosie.
Фото © Reddit / Moosie-the-goosie
"Щенки ищут новый дом", — Fragrant-Skill4479.
Фото © Reddit / Fragrant-Skill4479
"Знакомьтесь с нашим малышом Аппой", — Total_Pangolin7337.
Фото © Reddit / Total_Pangolin7337
"Самая эпическая фотография Брюса, которую я когда-либо делала", — aHairyWhiteGuy.
Фото © Reddit / aHairyWhiteGuy
"Забрали сегодня этого приятеля к себе домой. Его зовут Сумрачный мишка", — GFromTheMitten.
Фото © Reddit / GFromTheMitten
"Луи после похода к грумеру", — Logie-trade.
Фото © Reddit / Logie-trade
"У нас новичок-здоровячок!" — Prestigious-Pay2010.
Фото © Reddit / Prestigious-Pay2010
"Давайте найдём этому малышу дом", — singlewhitewolf.
Фото © Reddit / singlewhitewolf
"Наш любимчик уже совсем взрослый, смотрите, какую гриву отрастил!" — sensitiveflex.
Фото © Reddit / sensitiveflex
Животные/ домашние питомцы
Reddit / CosmicLilac, sensitiveflex