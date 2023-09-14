"Слышу, кто-то пищит": Петербурженка приютила щенка, найденного в пакете у мусорных баков

Жительница Северной столицы приютила щенка, найденного в пакете у контейнерной площадки. Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", в тот вечер Анастасия, как всегда, пошла выбрасывать мусор, когда услышала чей-то писк.

Петербурженка нашла щенка на мусорке и забрала его себе. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Слышу, что кто-то пищит. Достаю фонарик, смотрю: между баками пакет. Разрываю пакет и вижу вот это создание", — рассказала она.

По словам Елизаветы — соседки Анастасии, щенок им очень понравился и сразу был оставлен. К тому же Мишель, как собачку назвали девушки, подружилась с другими и тоже спасёнными обитателями квартиры — псом Игорьком, кошкой Лесли и котёнком Симкой. К слову, на приёме у ветеринара выяснилось, что собака была домашней.

По словам директора приюта для бездомных животных Тамары Метелевой, оставление питомцев — не редкость. Более того, большинство содержащихся в учреждении хвостатых являются именно отказными. Часто, добавила она, от них избавляются после дачного сезона, а весной, наоборот, берут из приютов.

Как отметила психолог Станислава Зарудная, подобное отношение к животным связано с вымещением на них агрессии, вызванной разными проблемами.

"[Такие люди] пытаются тем самым за счёт превосходства над животным, причиняя ему боль, как бы разделить с этим животным свою боль", — заключила эксперт.