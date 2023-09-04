Важна каждая жизнь: Сотрудники МЧС спасли котёнка, едва не ставшего жертвой стихии в Приморье

Домашние питомцы оказались беззащитны перед стихией, которая в конце августа накрыла Приморский край. Им, как и всем пострадавшим от наводнения гражданам, на помощь приходят сотрудники МЧС России, сообщили представители ведомства в телеграм-канале.

В пресс-службе рассказали, что в подвале здания, расположенного в Дальнереченском районе, застрял котёнок. Животное не могло самостоятельно выбраться из затопленного помещения, и на помощь ему пришёл специалист Амурского спасательного центра, оказавшийся рядом.

Впоследствии пушистого питомца вернули отчаявшейся пожилой паре, потерявшей его. Представители МЧС отметили, что хозяева надеялись в этой ситуации только на спасателей.

"Нам важна каждая жизнь!" — подчеркнули в управлении МЧС.