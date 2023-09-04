Важна каждая жизнь: Сотрудники МЧС спасли котёнка, едва не ставшего жертвой стихии в Приморье
В Приморье сотрудники МЧС спасли котёнка, застрявшего в затопленном подвале
В Приморье спасли котёнка, который застрял в затопленном подвале. Обложка © t.me / МЧС России
Домашние питомцы оказались беззащитны перед стихией, которая в конце августа накрыла Приморский край. Им, как и всем пострадавшим от наводнения гражданам, на помощь приходят сотрудники МЧС России, сообщили представители ведомства в телеграм-канале.
В пресс-службе рассказали, что в подвале здания, расположенного в Дальнереченском районе, застрял котёнок. Животное не могло самостоятельно выбраться из затопленного помещения, и на помощь ему пришёл специалист Амурского спасательного центра, оказавшийся рядом.
Впоследствии пушистого питомца вернули отчаявшейся пожилой паре, потерявшей его. Представители МЧС отметили, что хозяева надеялись в этой ситуации только на спасателей.
"Нам важна каждая жизнь!" — подчеркнули в управлении МЧС.
Как уже рассказывал Лайф, мощные ливни накрыли Приморье ещё в начале августа. 25-го числа местные власти объявили о введении режима ЧС федерального уровня. В настоящее время ущерб от удара стихии оценивается в семь миллиардов рублей, однако с каждым днём ситуация ухудшается. 30 августа ливень разрушил несколько мостов в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села. В последний день лета военные на корабле вывозили людей из затопленного района Приморья.