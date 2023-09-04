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4 сентября, 03:13

Важна каждая жизнь: Сотрудники МЧС спасли котёнка, едва не ставшего жертвой стихии в Приморье

В Приморье сотрудники МЧС спасли котёнка, застрявшего в затопленном подвале

<p>В Приморье спасли котёнка, который застрял в затопленном подвале. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/11076" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

В Приморье спасли котёнка, который застрял в затопленном подвале. Обложка © t.me / МЧС России

Домашние питомцы оказались беззащитны перед стихией, которая в конце августа накрыла Приморский край. Им, как и всем пострадавшим от наводнения гражданам, на помощь приходят сотрудники МЧС России, сообщили представители ведомства в телеграм-канале.

В пресс-службе рассказали, что в подвале здания, расположенного в Дальнереченском районе, застрял котёнок. Животное не могло самостоятельно выбраться из затопленного помещения, и на помощь ему пришёл специалист Амурского спасательного центра, оказавшийся рядом.

Впоследствии пушистого питомца вернули отчаявшейся пожилой паре, потерявшей его. Представители МЧС отметили, что хозяева надеялись в этой ситуации только на спасателей.

"Нам важна каждая жизнь!" подчеркнули в управлении МЧС.

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Как уже рассказывал Лайф, мощные ливни накрыли Приморье ещё в начале августа. 25-го числа местные власти объявили о введении режима ЧС федерального уровня. В настоящее время ущерб от удара стихии оценивается в семь миллиардов рублей, однако с каждым днём ситуация ухудшается. 30 августа ливень разрушил несколько мостов в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села. В последний день лета военные на корабле вывозили людей из затопленного района Приморья.

Андрей Соловьёв
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