В Калининграде пожарные спасли кота, застрявшего в трубе на американских горках

В Калининграде сотрудники МЧС спасли маленького котёнка, застрявшего в трубе американских горок в местном парке аттракционов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожарные спасли кота, застрявшего в трубе на американских горках в Калининграде. Видео © t.me / МЧС Калининградской области

Местные жители на протяжении нескольких дней слушали жалобное мяуканье пушистика, а когда поняли, что он действительно застрял и не сможет выбраться самостоятельно, вызвали специалистов.

"В ночь на 6 сентября огнеборцы ПСЧ-5 провели спасательную операцию по вызволению котика, застрявшего в конструкции аттракциона калининградского парка "Центральный", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Ювелирная спасательная операция длилась почти 1,5 часа. Достать котёнка из узкой трубы оказалось довольно трудно, ситуацию осложняла ещё и вероятность навредить хрупкому тельцу при любом неосторожном движении. Однако все опасения оказались напрасными — спасатели осторожно проталкивали его к выходу с помощью шланга и успешно вызволили из трубы. Кстати, после этого малыш сразу обрёл заботливых хозяев.