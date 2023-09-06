Регион

Уведомления отключены

6 сентября, 10:47

В Калининграде пожарные спасли кота, застрявшего в трубе на американских горках

В Калининграде сотрудники МЧС спасли маленького котёнка, застрявшего в трубе американских горок в местном парке аттракционов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожарные спасли кота, застрявшего в трубе на американских горках в Калининграде. Видео © t.me / МЧС Калининградской области

Местные жители на протяжении нескольких дней слушали жалобное мяуканье пушистика, а когда поняли, что он действительно застрял и не сможет выбраться самостоятельно, вызвали специалистов.

"В ночь на 6 сентября огнеборцы ПСЧ-5 провели спасательную операцию по вызволению котика, застрявшего в конструкции аттракциона калининградского парка "Центральный", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Ювелирная спасательная операция длилась почти 1,5 часа. Достать котёнка из узкой трубы оказалось довольно трудно, ситуацию осложняла ещё и вероятность навредить хрупкому тельцу при любом неосторожном движении. Однако все опасения оказались напрасными — спасатели осторожно проталкивали его к выходу с помощью шланга и успешно вызволили из трубы. Кстати, после этого малыш сразу обрёл заботливых хозяев.

Важна каждая жизнь: Сотрудники МЧС спасли котёнка, едва не ставшего жертвой стихии в Приморье

Важна каждая жизнь: Сотрудники МЧС спасли котёнка, едва не ставшего жертвой стихии в Приморье

Ранее Лайф рассказывал, как в Приморье сотрудники охотнадзора спасли медведя, который на протяжении нескольких дней разгуливал с бидоном на голове. Его заметили у села Барабаш в Хасанском районе, однако жители не решились оказать помощь бурому самостоятельно.

Обложка ©

МЧС Калининградской области

Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Калининградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров