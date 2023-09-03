В Приморье спасли медведя, бегавшего с бидоном на голове

Попавшего в беду косолапого заметили у села Барабаш в Хасанском районе ещё в конце августа. Местные жители тогда сильно переживали за судьбу животного, а зоозащитники пытались его отыскать. Как стало известно, бедолагу нашли ещё 1 сентября. Хищнику помогли освободиться от пластикового предмета на голове, после чего он убежал в лес.