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3 сентября, 18:56

В Приморье спасли медведя, бегавшего с бидоном на голове

В Приморье охотнадзор спас бегавшего с бидоном на голове по селу Барабаш медведя

<p>Медведь с бидоном на голове, который бегал по приморскому селу Барабаш. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/borusio/51459" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Борус</a></p>

Медведь с бидоном на голове, который бегал по приморскому селу Барабаш. Обложка © T.me / Борус

В Приморском крае сотрудники охотнадзора спасли медведя, бегавшего несколько дней с бидоном на голове, сообщает агентство Ussurmedia.

Медведь с бидоном на голове попал на камеры наружного видеонаблюдения в селе Барабаш в Приморье. Видео © T.me / Борус

Попавшего в беду косолапого заметили у села Барабаш в Хасанском районе ещё в конце августа. Местные жители тогда сильно переживали за судьбу животного, а зоозащитники пытались его отыскать. Как стало известно, бедолагу нашли ещё 1 сентября. Хищнику помогли освободиться от пластикового предмета на голове, после чего он убежал в лес.

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Наталья Исакова
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