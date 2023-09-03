В Приморье спасли медведя, бегавшего с бидоном на голове
В Приморье охотнадзор спас бегавшего с бидоном на голове по селу Барабаш медведя
Медведь с бидоном на голове, который бегал по приморскому селу Барабаш. Обложка © T.me / Борус
В Приморском крае сотрудники охотнадзора спасли медведя, бегавшего несколько дней с бидоном на голове, сообщает агентство Ussurmedia.
Медведь с бидоном на голове попал на камеры наружного видеонаблюдения в селе Барабаш в Приморье. Видео © T.me / Борус
Попавшего в беду косолапого заметили у села Барабаш в Хасанском районе ещё в конце августа. Местные жители тогда сильно переживали за судьбу животного, а зоозащитники пытались его отыскать. Как стало известно, бедолагу нашли ещё 1 сентября. Хищнику помогли освободиться от пластикового предмета на голове, после чего он убежал в лес.
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