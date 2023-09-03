Сбежавшая от хозяев обезьяна Томи подняла на уши целый район на юго-востоке Москвы

По данным телеграм-канала, Томи сбежал от хозяев накануне во время прогулки. В итоге сегодня днём примата обнаружили на дереве около отдела УФМС по району Выхино-Жулебино. Приехавшие на место спасатели выстрелили в животное дротиком со снотворным. Затем специалисты потрясли дерево, после чего животное упало на заранее растянутый плед. Отсыпаться Томи уже, по всей видимости, будет дома.