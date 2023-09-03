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3 сентября, 17:17

Сбежавшая от хозяев обезьяна Томи подняла на уши целый район на юго-востоке Москвы

Mash: На юго-востоке Москвы сняли с дерева сбежавшую от хозяев обезьяну

На юго-востоке Москвы экзотическая обезьяна по кличке Томи спряталась от хозяев на дереве. Спасать животное пришлось сотрудникам МЧС России, сообщает Mash.

Кадры операции по спасению обезьянки Томи в Москве. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, Томи сбежал от хозяев накануне во время прогулки. В итоге сегодня днём примата обнаружили на дереве около отдела УФМС по району Выхино-Жулебино. Приехавшие на место спасатели выстрелили в животное дротиком со снотворным. Затем специалисты потрясли дерево, после чего животное упало на заранее растянутый плед. Отсыпаться Томи уже, по всей видимости, будет дома.

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Telegram / Mash

Наталья Исакова
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