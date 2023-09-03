Сбежавшая от хозяев обезьяна Томи подняла на уши целый район на юго-востоке Москвы
Mash: На юго-востоке Москвы сняли с дерева сбежавшую от хозяев обезьяну
На юго-востоке Москвы экзотическая обезьяна по кличке Томи спряталась от хозяев на дереве. Спасать животное пришлось сотрудникам МЧС России, сообщает Mash.
Кадры операции по спасению обезьянки Томи в Москве. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, Томи сбежал от хозяев накануне во время прогулки. В итоге сегодня днём примата обнаружили на дереве около отдела УФМС по району Выхино-Жулебино. Приехавшие на место спасатели выстрелили в животное дротиком со снотворным. Затем специалисты потрясли дерево, после чего животное упало на заранее растянутый плед. Отсыпаться Томи уже, по всей видимости, будет дома.
Ранее Лайф рассказывал, как в Ленобласти ловили страуса Стёпу, который сбежал от дрессировщицы после пожара. К счастью, огромную птицу, которая не на шутку испугала местных жителей, удалось быстро поймать и вернуть домой.
Telegram / Mash