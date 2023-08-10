Страус Стёпа поднял на уши город, сбежав от дрессировщицы

В городе Сертолово, что в Ленинградской области, всю ночь ловили ручного страуса Стёпу, который сбежал от дрессировщицы, испугавшись пожара в соседнем доме. Как сообщает SHOT, бегающая по улицам птица не на шутку испугала многих местных жителей.

В Сертолове от дрессировщицы сбежал ручной страус Стёпа. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Стёпа прекрасно жил у дрессировщицы Ларисы Линер в СНТ "Ромашка" и даже не думал никуда убегать. Однако накануне вечером в доме по соседству случился пожар. В результате испуганный страус удрал от хозяев. Такого поворота событий явно не ожидал случайный прохожий, который, увидев беглеца, рванул от него. Впрочем, нашлись бесстрашные местные жители, пытавшиеся поймать огромную птицу. Всю ночь они вместе с хозяйкой бегали за Стёпой по лесам и болотам.

К счастью, страуса удалось поймать несколько часов назад. Из травм, полученных во время побега, у Стёпы небольшие ссадины на коже.