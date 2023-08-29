Медведь с бидоном на голове несколько дней бродит по приморскому селу Барабаш

В приморском селе Барабаш инспекторы охотнадзора, полицейские и сотрудники нацпарка "Земля леопарда" ищут медведя с бидоном на голове. Как пишет kp.ru, измученное животное бродит по посёлку уже несколько дней.

В Приморье начали поиски медведя, бегающего по селу Барабаш с бидоном на голове. Видео © t.me / Борус

По данным издания, животное с большим бидоном увидели жители Приморского края, вернувшиеся с Камчатки. Они успели заснять всё на видео. На предоставленных кадрах видно, как медведь бродит вдоль проезжей части и надеется, что кто-то сможет его освободить.

Журналисты обратились в ФГБУ "Земля леопарда", чтобы там прокомментировали сложившуюся ситуацию. В организации сообщили, что этот вопрос находится в компетенции органов внутренних дел. Также специалисты подчеркнули, что стражи правопорядка при необходимости могут привлечь к работе специалистов Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

"Конкретно в этой ситуации в связи с близостью национального парка "Земля леопарда" к селу Барабаш сотрудники отдела науки нашего учреждения по запросу коллег из министерства оказывают поддержку в поиске и изъятии медведя", — говорится в сообщении.