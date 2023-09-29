Срочно избавьтесь от этих 7 вещей в жизни, и вы обретёте полную гармонию с собой
Многое из того, что мы делаем, чего хотим или чем обладаем, не стоит ни нашего времени, ни усилий. И, если от этого отказаться, можно, наконец, стать счастливее. А, собственно, что стоит выкинуть из жизни?
О том, что никто, кроме нас самих, не выкует счастье, каждый знает практически с самого детства. Ковать — это, конечно, хорошо. Но вы когда-нибудь пробовали, наоборот, что-то рушить ради счастья? Более уместным такое "очищение" кажется в сравнении с работой скульптора, отсекающего всё лишнее, чтобы создать шедевр. Чтобы стать счастливыми, мы должны уметь отбрасывать всё мешающее нашему счастью. Рассказываем, что конкретно.
1. Нездоровые привязанности
Для того чтобы обрести счастье и гармонию с собой, достаточно избавиться от нездоровых привязанностей в вашей жизни. Фото © Shutterstock
Созависимые отношения и нездоровые привязанности — это главные причины, почему вы можете страдать от неудач в своей жизни. Очень часто люди привязываются к возлюбленным настолько сильно, что впоследствии не представляют без них своего существования. Так делать категорически нельзя! У вас всегда есть вы!
2. Иллюзии и ожидания
Порой очень сложно признать, что наше окружение на самом деле далеко не такое, каким мы его представляем. Глядя на человека, думаем, что у него точно такие же интересы, убеждения и планы, как у нас. Только на деле всё оказывается совсем иначе. Не стоит принимать близко к сердцу, если ваш идеальный план терпит крах. Помните, что выстроенный в голове сценарий — только ваш. Окружающие не обязаны под него подстраиваться. Прекращайте строить иллюзии и чего-то ждать. Просто доверьтесь судьбе и научитесь смотреть правде в глаза.
3. Погоня за совершенством
Стремление к идеалу — это утопия. Совершенный партнёр, тело, работа и дом. Мы часто гонимся за недостижимой целью, не понимая главного: никто не идеален и ничто не идеально. Да, стараться и выкладываться на все 100% — это неплохо, важно только не завышать планку слишком сильно, иначе боли разочарований не избежать.
4. Постоянная критика
Если вы хотите стать счастливым человеком, довольным собой и жизнью, перестаньте всех кругом критиковать. Фото © Shutterstock
Не критикуйте то, чего не понимаете. Именно это оставляет зону роста открытой. А ведь именно чувство постоянного развития и узнавания чего-то нового добавляет в нашу жизнь ощущение счастья.
5. Сравнивание с остальными
Французский писатель Шарль де Монтескьё писал: "Если бы мы просто хотели быть счастливыми, достичь этого было бы легко; но мы хотим быть счастливее других людей, а это почти невозможно, поскольку нам всегда кажется, что окружающие счастливее нас". Этой ловушке уже не одно столетие, однако сегодня, в эпоху соцсетей, угодить в неё стало ещё проще. Об этом было сказано уже не раз, но повторимся снова: хотя мы целыми днями наблюдаем за жизнью других, на самом деле мы и понятия не имеем, что кроется за этим красочным "фасадом" фотографии в соцсети. Любое сравнение необъективно, а раз так, стоит ли сравнивать?
6. Токсичные люди в окружении
Избавьтесь от токсичных людей, высасывающих из вас все соки, и вы очень скоро обретёте гармонию и счастье в жизни. Фото © Shutterstock
Если вы замечаете, что после встречи с лучшей подругой внутри ощущается пустота, это верный знак, что пора вычеркнуть её из своей жизни. Существуют энергетические вампиры, которые кормятся нашими чувствами и эмоциями. Забирая себе энергию, они продолжают идти по головам, "подпитываясь" остальными, а мы остаёмся с апатией и практически полным равнодушием ко всему в этом мире.
7. Повсеместный контроль
Есть так много всего в принципе не подвластного нашему контролю. Даже собственная жизнь не подлежит ему на все 100 %. Перестаньте всё контролировать. Будьте готовы отказаться от необходимости постоянно мониторить всё, что происходит с вами: ситуации, события, людей. Будь то родные и близкие, коллеги или незнакомцы на улице — просто позволить им быть такими, какие они есть. А всем процессам — течь своим чередом. Тогда увидите, что все повсюду справляются и без вашего строгого надзора.