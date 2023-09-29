Срочно избавьтесь от этих 7 вещей в жизни, и вы обретёте полную гармонию с собой

О том, что никто, кроме нас самих, не выкует счастье, каждый знает практически с самого детства. Ковать — это, конечно, хорошо. Но вы когда-нибудь пробовали, наоборот, что-то рушить ради счастья? Более уместным такое "очищение" кажется в сравнении с работой скульптора, отсекающего всё лишнее, чтобы создать шедевр. Чтобы стать счастливыми, мы должны уметь отбрасывать всё мешающее нашему счастью. Рассказываем, что конкретно.

1. Нездоровые привязанности

Для того чтобы обрести счастье и гармонию с собой, достаточно избавиться от нездоровых привязанностей в вашей жизни. Фото © Shutterstock

Созависимые отношения и нездоровые привязанности — это главные причины, почему вы можете страдать от неудач в своей жизни. Очень часто люди привязываются к возлюбленным настолько сильно, что впоследствии не представляют без них своего существования. Так делать категорически нельзя! У вас всегда есть вы!

2. Иллюзии и ожидания

Порой очень сложно признать, что наше окружение на самом деле далеко не такое, каким мы его представляем. Глядя на человека, думаем, что у него точно такие же интересы, убеждения и планы, как у нас. Только на деле всё оказывается совсем иначе. Не стоит принимать близко к сердцу, если ваш идеальный план терпит крах. Помните, что выстроенный в голове сценарий — только ваш. Окружающие не обязаны под него подстраиваться. Прекращайте строить иллюзии и чего-то ждать. Просто доверьтесь судьбе и научитесь смотреть правде в глаза.

3. Погоня за совершенством

Стремление к идеалу — это утопия. Совершенный партнёр, тело, работа и дом. Мы часто гонимся за недостижимой целью, не понимая главного: никто не идеален и ничто не идеально. Да, стараться и выкладываться на все 100% — это неплохо, важно только не завышать планку слишком сильно, иначе боли разочарований не избежать.

4. Постоянная критика

Если вы хотите стать счастливым человеком, довольным собой и жизнью, перестаньте всех кругом критиковать. Фото © Shutterstock

Не критикуйте то, чего не понимаете. Именно это оставляет зону роста открытой. А ведь именно чувство постоянного развития и узнавания чего-то нового добавляет в нашу жизнь ощущение счастья.

5. Сравнивание с остальными

Французский писатель Шарль де Монтескьё писал: "Если бы мы просто хотели быть счастливыми, достичь этого было бы легко; но мы хотим быть счастливее других людей, а это почти невозможно, поскольку нам всегда кажется, что окружающие счастливее нас". Этой ловушке уже не одно столетие, однако сегодня, в эпоху соцсетей, угодить в неё стало ещё проще. Об этом было сказано уже не раз, но повторимся снова: хотя мы целыми днями наблюдаем за жизнью других, на самом деле мы и понятия не имеем, что кроется за этим красочным "фасадом" фотографии в соцсети. Любое сравнение необъективно, а раз так, стоит ли сравнивать?

6. Токсичные люди в окружении

Избавьтесь от токсичных людей, высасывающих из вас все соки, и вы очень скоро обретёте гармонию и счастье в жизни. Фото © Shutterstock

Если вы замечаете, что после встречи с лучшей подругой внутри ощущается пустота, это верный знак, что пора вычеркнуть её из своей жизни. Существуют энергетические вампиры, которые кормятся нашими чувствами и эмоциями. Забирая себе энергию, они продолжают идти по головам, "подпитываясь" остальными, а мы остаёмся с апатией и практически полным равнодушием ко всему в этом мире.

7. Повсеместный контроль