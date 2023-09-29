"Танго втроём": Почему иногда полиаморные отношения могут быть даже классными: плюсы и минусы

Стоит начать с основ и вообще определить, что такое полиамория? Называют так немоногамные отношения или взгляд на любовь, где допускается возможность нескольких романтических и сексуальных отношений у одного человека. "Ключевое в понимании полиамории — взаимное согласие партнёров, когда оба разделяют и придерживаются этой позиции, принятие свобод, желаний и влечений друг друга", — подчёркивает сексолог.

Но не стоит путать с изменой. Потому что ключевое отличие полиамории — знание о том, что происходит у возлюбленного. Если у одного партнёра несколько отношений, а второй об этом не знает — это классическая измена. Формат многожёнства также не относится к полиамории, так как в нём несколько партнёрш только у мужчины, женщина же верна одному супругу.

Что такое полиаморные отношения и почему иногда это хорошо. Фото © Shutterstock

Отличие полиамории от полигамии в том, что в первом случае основным являются именно романтические чувства и любовь порой без сексуального контакта. Полигамия же базируется именно на половом влечении. Зрелость таких отношений заключается в полной проработке своего эгоизма и невротической склонности обладать объектом влечения, то есть это собственничество.

Люди соблюдают чёткую договорённость и честны друг перед другом. Причём о полиамории должны знать и другие её участники, которые так или иначе вовлечены в отношения Павел Фельдман Клинический и семейный психолог, психоаналитик, сексолог

А как полиаморы справляются со своей ревностью? Возникает ли у них желание обладать партнёром? На эти вопросы клинический и семейный психолог, психоаналитик, сексолог Павел Фельдман тоже ответил. "Они отвечают себе на главные вопросы: что скрыто за моей ревностью? Это сравнение себя с другим человеком и комплексы на этом фоне, то есть проблемы с самооценкой? Или это страх потерять партнёра?" — поясняет эксперт.

Если причина в самом себе, то это подсвечивает человеку те моменты, над которыми нужно поработать: что в себе нужно изменить, а что принять. То есть происходит работа с собственной личностью и проработка комплексов. А если это страх потери, то эти переживания проговариваются с партнёром. Тогда и понятно, напрасны опасения или нет Павел Фельдман Клинический и семейный психолог, психоаналитик, сексолог

Как отличить зрелую личность с потребностями в полиамории от банального изменщика? Фото © Shutterstock

В чём положительный аспект полиаморных отношений? Здесь большое внимание уделяется комперсии, что является противоположностью ревности. "Комперсия — радость за своих партнёров, испытывающих любовь или имеющих сексуальные отношения с другими людьми. Одним словом, безусловное принятие человека". Соблюдение договорённостей и границ допустимого, принятие свобод человека, работа над своим эгоизмом и ревностью — главные составляющие зрелости полиаморных отношений.

Далеко не все могут решиться на такой шаг. Обычно попытку начать "танго втроём" инициирует в отношениях кто-то один. Второй это может не принять: например, из-за противоречивости личных принципов. Также важно понимать, что чем больше люди вместе, особенно когда у них есть интимная близость, тем сильнее привязанность. Соответственно, тяжелее делить внимание своего возлюбленного.

"Полиамория зачастую является просто удобной и выгодной моделью отношений, когда человек может черпать разные положительные аспекты от разных людей. С одной стороны, не отягощая всеми своими потребностями одного партнёра, с другой стороны, что очень часто, не желая работать над отношениями и самому полностью им отдаваться", — объясняет Павел Фельдман.

Почему же человек не может ограничиться любовью одного партнёра?

Откуда берётся желание строить свободные отношения и почему иногда это плохо. Фото © Shutterstock

Первая причина полиамории — потребность в большем количестве любви и внимания. Это, по словам клинического психолога, может идти из детства, когда ребёнку, например, не хватало внимания родителей. За счёт многочисленных связей он пытается компенсировать эту пустоту.

Вторая причина может быть в неудовлетворённости собой. Отсюда постоянный поиск одобрения от разных людей, чтобы потешить своё эго Павел Фельдман Клинический и семейный психолог, психоаналитик, сексолог

Третья причина — страх установления одной связи ввиду ощущения её ненадёжности. Тут скрывается проблема доверия к людям. У такого человека есть чёткое убеждение в том, что нельзя любить кого-то одного, все, по сути, полигамны и лучше это "узаконить", чем скрывать друг от друга.

Четвёртая причина полиамории вытекает из второй: это незрелость индивида, неготовность к овладению своими, зачастую сугубо инстинктивными желаниями. Также это неготовность брать ответственность за партнёра в моногамных отношениях, поэтому выбирается модель свободных отношений Павел Фельдман Клинический и семейный психолог, психоаналитик, сексолог

Однако не только положительные аспекты есть в таком виде отношений, приносящих человеку, например, больше удовольствия, уверенности в себе и так далее. Нестабильная структура полиаморных отношений мешает созданию института семьи, воспитанию детей, так как у ребёнка не будет чётких образов отца и матери.

Плюсы, минусы и подводные камни полиаморных отношений. Фото © Shutterstock

Также можно попробовать раскритиковать и качество самой любви в полиаморных отношениях. Из-за расфокусировки на нескольких партнёрах она является более поверхностной и ненадёжной.

Человек любит разных людей за разное, но не видит всего этого в одной личности, так же как и не может наполнить её полноценно своей любовью и вниманием Павел Фельдман Клинический и семейный психолог, психоаналитик, сексолог