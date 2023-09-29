Пустозвоны и лжецы: 4 знака зодиака, кто чаще всего обманывает других

Давайте честно признаем, что хотя бы раз в день, но каждый из нас говорит неправду или умалчивает нужную информацию, что тоже можно расценить как обман. Однако в зависимости от дня рождения, положения планет в натальной карте и, конечно же, знака зодиака, предрасположенность у некоторых персон к желанию соврать увеличивается в геометрической прогрессии. Кто же они — самые умелые лжецы среди представителей зодиакального круга?

Знак зодиака Рыбы

Чаще всего из представителей зодиакального круга врут те, кто по гороскопу оказались Рыбами. Фото © Freepik / Vectonauta

Мечтатели по натуре, люди знака зодиака Рыбы являются лидерами среди тех, кто врёт как дышит. Одна из причин, почему так получилось, — безграничная фантазия этих представителей зодиакального круга. Очень часто личности знака зодиака Рыбы и сами начинают верить в свой обман, точнее, не осознавать его, считая просто вкусной "приправой" к рассказу.

Знак зодиака Лев

Ради внимания, похвалы и общественного одобрения люди, кто по гороскопу Лев, могут пойти на любой обман и соврать о чём угодно. Фото © Freepik / Vectonauta

Врать умеют и представители знака зодиака Лев — цари зверей и любители чужого внимания. Представителям огненной стихии очень нравится находиться в центре всего и собирать вокруг себя публику, потому что так носитель знака зодиака Лев сможет похвастаться талантами, достижениями или невероятно интересными историями из жизни. Как жаль, что большинство из того, что вы услышите от человека, кто по гороскопу Лев, — чистой воды выдумка и небылица.

Знак зодиака Водолей

Представители знака зодиака Водолей виртуозно умеют обманывать и врать, чем пользуются. Фото © Freepik / Vectonauta

И ещё одними виртуозами обмана, если верить наблюдением астрологов, становятся личности, кто по гороскопу Водолеи. Мастерски правильно и красиво преподносить обман представителям этого знака зодиака помогает творческая жилка. Именно поэтому распознать враньё очень тяжело. Но есть одна хитрость: если слышите, как человек знака зодиака Водолей клянётся, что рассказывает вам сейчас правду, знайте — всё в точности наоборот.

Знак зодиака Козерог

Кто из представителей зодиакального круга обманывает не ради внимания, а чтобы добиться своего, — Козерог. Фото © Freepik / Vectonauta