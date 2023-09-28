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28 сентября, 14:30

Прирожденные экстрасенсы: у кого из знаков зодиака сильнее всего развита интуиция

Шестое чувство у одних представителей зодиакального круга развито гораздо сильнее, чем у других. Проверьте, вдруг вы оказались в списке тех счастливчиков, кто умеет пользоваться своим третьим глазом.

<p>Именно люди одной из четырёх стихий всех знаков зодиака умеют пользоваться шестым чувством. Обложка © LIFE. Фото © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/woman-black-suit-holding-crystal-ball-her-hands_9534192.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / teksomolika</a></p>

Именно люди одной из четырёх стихий всех знаков зодиака умеют пользоваться шестым чувством. Обложка © LIFE. Фото © Freepik / teksomolika

Как нам известно, все 12 знаков зодиака делятся на четыре стихии. Как рассказывает астролог Татьяна Стрельцова, каждая из них наделяет своих представителей особенными чертами. Например, рождённые в знаках зодиака стихии Земли отличаются способностью рационально встраиваться в происходящее в мире, Воздух отвечает за информацию, коммуникацию, Огонь — это активность, импульсы и экспансия, а стихия Воды отвечает за эмоции и чувства.

"У них есть особенность пропускать через себя всё, что происходит вокруг. Это даёт им возможность улавливать самые тонкие изменения и вибрации внешней среды. Они нередко видят вещие сны, чаще других предугадывают события и лучше разбираются в людях", так астролог описывает людей с самой развитой интуицией.

Наделены самой развитой интуицией, как говорят астрологи, представители водных знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Наделены самой развитой интуицией, как говорят астрологи, представители водных знаков зодиака. Фото © Shutterstock

К знакам зодиака, у кого больше остальных прокачано шестое чувство, относятся представители водной стихии — Рак, Скорпион и Рыбы.

В разговоре с "Москвой 24" астролог Татьяна Стрельцова говорит, что представители других знаков зодиака тоже могут быть наделены интуицией, просто развита она будет у них не так сильно. У людей, принадлежащих к другим стихиям, немного иной склад и причины, почему шестое чувство работает не на полную мощность.

Например, представителям стихии Земли, чтобы увидеть глубину ощущений, придётся преодолеть собственный рационализм, что для них трудно. Люди с огненными и воздушными знаками зодиака нуждаются в замедлении — только тогда у них получится прислушаться к внутреннему голосу.

Обречены на страдания: Кто из знаков зодиака — главные неудачники

Обречены на страдания: Кто из знаков зодиака — главные неудачники

Елизавета Терешкова
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