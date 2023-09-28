Прирожденные экстрасенсы: у кого из знаков зодиака сильнее всего развита интуиция

Как нам известно, все 12 знаков зодиака делятся на четыре стихии. Как рассказывает астролог Татьяна Стрельцова, каждая из них наделяет своих представителей особенными чертами. Например, рождённые в знаках зодиака стихии Земли отличаются способностью рационально встраиваться в происходящее в мире, Воздух отвечает за информацию, коммуникацию, Огонь — это активность, импульсы и экспансия, а стихия Воды отвечает за эмоции и чувства.

"У них есть особенность пропускать через себя всё, что происходит вокруг. Это даёт им возможность улавливать самые тонкие изменения и вибрации внешней среды. Они нередко видят вещие сны, чаще других предугадывают события и лучше разбираются в людях", — так астролог описывает людей с самой развитой интуицией.

Наделены самой развитой интуицией, как говорят астрологи, представители водных знаков зодиака. Фото © Shutterstock

К знакам зодиака, у кого больше остальных прокачано шестое чувство, относятся представители водной стихии — Рак, Скорпион и Рыбы.

В разговоре с "Москвой 24" астролог Татьяна Стрельцова говорит, что представители других знаков зодиака тоже могут быть наделены интуицией, просто развита она будет у них не так сильно. У людей, принадлежащих к другим стихиям, немного иной склад и причины, почему шестое чувство работает не на полную мощность.