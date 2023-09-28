К болезни или деньгам: К чему в квартире заводятся тараканы — народные приметы и поверья

Мало кого обрадует появление усатых поселенцев на кухне и в ванной комнате. Их присутствие неприятно само по себе. Кроме того, тараканы являются переносчиками заразы, поскольку грязными лапками бегают и по самым злачным местам дома, и по вашей пище, оставленной на столе. Не спешите расстраиваться, если в квартире завелись эти усачи. Наши предки считали, что тараканы появляются в жилище к достатку и благополучию. Поэтому паразитов всеми путями стремились приманить в дом. Народные приметы, связанные с этими насекомыми, помогут объяснить, к чему в квартире появляются тараканы. Таких толкований несколько, и каждое из них учитывает различные обстоятельства.

Увидеть дома таракана — народные приметы

Какие приметы существуют у появления тараканов в квартире? И почему так важно заметить цвет этого насекомого? Фото © Shutterstock

Хотя большинство тараканов в наших домах и квартирах — мелкие рыжие усачи, в отдельных случаях встречаются крупные чёрные особи и даже белые насекомые — альбиносы. Кстати, последние — обыкновенные "детёныши", сбросившие хитиновые оболочки и готовящиеся стать взрослыми особями. За пару часов такой таракан потемнеет и станет обычным чёрным или рыжим. Если вам "повезло" увидеть белого, народная примета гласит — к холодной зиме.

Что значат чёрные тараканы дома

Наши предки верили, что не просто так появляются в жилище чёрные тараканы: это всегда что-то предвещает и значит. Фото © Getty Images Plus

По народным поверьям, увидеть таракана чёрного цвета — добрый знак, предвещающий скорый финансовый успех. Хозяину квартиры или дома, где завелись насекомые-брюнеты, будет сопутствовать удача в любых денежных делах. Таракан чёрного цвета, обнаруженный на кухне, по народной примете толкуется так: разбогатеть можно уже в ближайшее время. Возможно, это произойдёт не без помощи могущественного покровителя.

К чему появляются чёрные тараканы дома? Также это может быть свидетельством того, что кто-то из членов семьи вскоре получит новую высокую должность. Большое количество чёрных особей в квартире — признак, что в семье всё идёт как надо. Насекомые способствуют созданию приятной атмосферы между членами семейства, оберегают от порчи и мелких ссор. От трупиков немедленно избавляйтесь, иначе ваш кошелёк рискует опустеть.

Рыжие тараканы в квартире — примета

Увидеть дома рыжего таракана — что означает народная примета про это насекомое. Фото © Shutterstock

Появление рыжих насекомых раньше считалось хорошей приметой. Оно и понятно, ведь там, где нет еды, нет и тараканов. А раз они есть, значит, и продукты какие-никакие имеются. Сегодня же примета изменилась. Еда есть в каждом доме, а вот неприятные насекомые появляются далеко не везде. Согласно новым представлениям, для появления этих усачей нужно, чтобы в доме царило неблагополучие. Бедность, одиночество, неприятности, скандалы — вот наиболее благоприятные факторы для появления рыжих прусаков. Знающие люди говорят, что они питаются не только едой, но и нашими негативными эмоциями. Так что готовьтесь: если в доме и так не всё ладно, да ещё и тараканы появились, будет только хуже.

Раздавить рыжего таракана означает преодолеть препятствие и положительно решить возникшую проблему. Порчу надо было снять и тщательно "почистить" энергетику дома. Где нет ссор и скандалов, семья живёт сплочённо, прусаков не будет.

Что означают тараканы в доме женщины

Как гласит народная примета, тараканы в квартире у женщины сулят благополучие и появление сильного мужчины в её жизни. Фото © Shutterstock

Если тараканы заводятся в квартире женщины, многие обвиняют её в нехозяйственности и нечистоплотности. Однако это далеко не всегда правда. На эзотерическом уровне усатые непрошеные гости в доме женщины обещают благополучие, увеличение доходов и появление энергетически сильного мужчины, который может стать её опорой и поддержкой. Причём это вовсе не обязательно супруг — вполне возможно, это будет близкий друг, брат или отец девушки. Также наличие тараканов может указывать на суетливость и непоследовательность представительницы прекрасного пола, в доме которой появились насекомые.

При этом все классические методы избавления от них не дадут никакого результата. Чтобы вывести непрошеных сожителей, придётся решить проблему на энергетическом уровне: проговорить её, сознательно замедлить собственный ритм жизни, проанализировать ситуации, в которых нервозность и суета сыграли против и постараться впредь избегать подобных ошибок.

Тараканы в доме мужчины — примета

Кажется, что избавиться от тараканов в квартире, где живёт один мужчина, — задача нереальная. А надо бы! Народные приметы говорят про беду. Фото © Getty Images