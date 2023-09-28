Не называйте так сыновей, ведь эти мужские имена раздражают абсолютно всех

В человеке могут раздражать не только поступки, но и довольно безобидные вещи, например имя. Понятное дело, что судят по одёжке, а провожают по уму, но первые негативные впечатления чаще всего вызывают мужчины, носящие следующие пять имён.

Мужское имя Валерий

Имя Валера кажется ужасным и раздражающим не только для дам, но и для мужчин, более того, даже для самих несчастных Валериев. Фото © Shutterstock

Имя Валера стало нарицательным. Так называют нелепого человека, который совершает всякие глупости. Многие люди воспринимают его с неким раздражением или даже издёвкой. Чего стоит только некогда популярная передача "Даёшь молодёжь!", где был один дурачок — Валера. Из-за этого клише кажется, что все мужчины, кого так назвали, несерьёзные и глупенькие. А фраза "Ну ты и Валера" вообще в народе приравнивается к обзывательству. Не называйте так своего сына.

Имя Сергей

Это имя вызывает раздражение не только у женщин, но и у самих мужчин. Как правило, Серёжи — хмурые и посредственные ребята. И отношение к ним такое же. Дамам не нравится это имя из-за грубого звучания, а также по причине "мамского" страха: боятся, что мальчика будут дразнить в школе. За границей Сергеям стоит использовать вариант Serge — Сёдж. Или лучше Сэдж, даже если это немножко противоречит правилам транскрипции. Ничего неприличного и смешного в таком варианте англоязычным людям не послышится.

Игорь

Мужчины с именем Игорь зачастую бывают угрюмы, мрачны и даже создают напряжённую атмосферу в окружении. Фото © Shutterstock

Имя Игорь — одно из самых бесячих из всех, которые существуют. Хуже просто Игоря только производные от него уменьшительно-ласкательные — Игоряша и Игорёк. Зачастую у людей носители данного имени ассоциируются с игроками, игроманами или просто с неприятными людьми с усами. И, конечно же, большинство дразнится фразой из "Уральских пельменей", растягивая гласную в начале имени.

Мужское имя Александр

Как ни странно, но благородное мужское имя Александр перестало нравиться женщинам. Многие при объяснении причины того, почему Саша раздражает, ссылаются на множественное количество его носителей. Ведь всех нас буквально окружают одни Александры. Вот и женщины стараются выбирать сыну другое, более нераспространённое имя.

Имя Валентин

Мужчины с именем Валентин зачастую обладают мягким характером. К тому же Валя, Валёк, Валюха — ну куда это годится? Фото © Shutterstock