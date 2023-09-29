Психолог назвала три самые разрушительные эмоции

Негативные эмоции влияют на нас сильнее, чем позитивные. Так сформировалось в процессе эволюции: человеку ради выживания приходилось уделять им особенное внимание. О самых сильных и разрушительных чувствах и о том, как с ними можно справляться, Лайфу рассказала психолог и основатель Института новой психологии Анна Матари.

Стыд

Когда человек совершает что-то, что в себе не принимает и осуждает, он испытывает стыд. Эта эмоция связана со страхом оказаться в одиночестве из-за своего проступка. Из-за установок родителей ("не делай этого" или "ты плохой мальчик") наша реакция на стыд может быть очень серьёзной, говорит Матари.

Психолог и основатель Института новой психологии Анна Матари. Фото предоставлено Лайфу

"Внутреннему ребёнку, который чувствует себя нелюбимым, будет хотеться себя наказать. Это ведёт к аутоагрессии, саморазрушению и даже началу воспалительных процессов в организме. Помните, что если вы испытываете чувство стыда, то это не означает, что вы плохие и что вам надо как-то себя наказывать", — отметила психолог.

Обида

К этому чувству общество относится негативно: на обиженных воду возят. Обиду принято прятать внутри себя, подавлять. Но это — разрушающая модель поведения. Обида — сигнал от организма, который можно расшифровать так: "со мной так нельзя", "я не согласен с таким отношением". Это чувство появляется тогда, когда нас не устраивает поведение другого человека.

Здоровый способ справляться с этой эмоцией — прямо говорить о том, что нам не нравится, добавила Матари.

Вина

Это эмоция, которую некоторые люди используют для того, чтобы получить новую шубу, заботу или даже нездоровую любовь. По другую же сторону человек, которого часто в чём-то обвиняют, чувствует себя ненужным, плохим, не соответствующим идеалам. Особенно тяжело вину переживают те, чьи родители вели себя манипулятивно.

"И тот, кто обвиняет, и тот, кого обвиняют, обыкновенно идут по пути разрушения. Здоровый же путь — слушать себя, не манипулировать, а честно просить то, что нам нужно", — подчеркнула психолог.

Анна Матари советует прорабатывать эти эмоции. Для этого можно сесть перед зеркалом или мысленно представить себя: приглядитесь, сколько обид, стыда, чувства вины находится в вас, расскажите, что прощаете, понимаете и принимаете себя, то, что происходило в детстве, то, что было заложено эволюцией, или то, что стало привычкой. А если подавлять и прятать чувства в укромных уголках души, они действительно могут начать нас разрушать.