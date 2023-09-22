Психолог назвала симптомы токсичных отношений

Когда паре стоит расстаться? По мнению психолога Наталии Варской, задумываться о разрыве нужно тогда, когда ухудшается психологическое состояние одного из супругов. В этом случае брак не спасут даже собственные дети.

"Если отношения с данным человеком не улучшают, а ухудшают жизнь, например: падает самооценка; силы не прибавляются, а убавляются; состояние чаще всего подавленное; попытки исправить ситуацию ни к чему не приводят и т.п., значит, эти отношения вредны для здоровья. Даже наличие детей не может служить оправданием продолжения таких вредоносных отношений", — пояснила психолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт добавила, что на детей сильно влияет микроклимат, эмоциональная обстановка в семье и психологическое состояние родителей.

По словам психолога, друзья и родственники не смогут помочь выйти из нездоровых отношений. Человек — сам себе голова, а советы не всегда работают, так как у каждого индивидуальный опыт и случаи бывают разные. При этом Варская отметила, что для некоторых пар постоянная ругань и выяснение отношений являются нормальным состоянием. Более того, они как бы затухают, когда всё идёт спокойно.