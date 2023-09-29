8 главных качеств особенных мужчин, которых никогда не бросают

Мужчины хотят знать, как устроен женский ум и как стать тем, в ком дама будет нуждаться. Накачанный пресс, крупный банковский счёт или тонкий юмор — что же делает кавалеров привлекательными и особенными в глазах женщин? Конечно, каждая барышня имеет своё понимание, каким должен быть настоящий мужчина. Однако известно, что существуют чёткие черты характера, на которые почти все дамочки обращают внимание и которые провоцируют их быть более преданными, добрыми и отзывчивыми. В этой статье вы узнаете, что абсолютно всех женщин привлекает в мужчинах!

1. Умение быть ответственным

Женщины мечтают об особенном мужчине, который сможет взять ответственность за себя и за семью. Фото © Freepik

Женщин всегда привлекают парни, готовые взять ответственность прежде всего за свою жизнь. То есть когда мужчина не винит окружающих, мировой кризис и ретроградный Меркурий в том, что у него что-то не получается. Он знает, что всё зависит от него самого — будь то карьера или финансы. Речь идёт об ответственности в глобальном плане, когда мужчина отвечает головой за всю свою семью — детей, жену, родителей, немощных родственников. Его никто не просит, но он знает, что это его долг. Сейчас слово "должен" не очень популярно, сплошь и рядом все готовы откреститься даже от близких при формулировке "ты обязан". Но именно готовность брать ответственность и добровольно становиться должным кому-то — это, пожалуй, одно из главных качеств настоящего мужчины.

2. Начитанность и эрудированность

Во-первых, с таким человеком всегда интересно. Общение с ним наполняет и способствует развитию. Во-вторых, у человека, обладающего знаниями в различных областях, гораздо больше способностей и возможностей решать всевозможные задачи и проблемы в семейной жизни: от починки электроприбора до самостоятельного урегулирования правовых вопросов. В-третьих, действительно умный, а не только начитанный мужчина намного лучше понимает женщину. С таким человеком всегда можно договориться! Это ещё один существенный плюс.

3. Знает себе цену

Это не значит, что он не будет ухаживать за женщиной, которая ему нравится, потому что "слишком хорош" для этого. Но если мужчина понимает, что его пытаются использовать, то сразу уходит. Он уважает себя, поэтому ценит собственные силы, нервы, время.

4. Наделён мужественностью

Какими качествами должен обладать парень мечты? Безусловно, мужественностью, не переходящей за грань токсичной маскулинности. Фото © Freepik

Это одно из самых важных качеств. Каждая девушка мечтает о мужественном молодом человеке, обладающим харизмой и внутренним стержнем. Партнёр умеет контролировать, но не сдерживать эмоции, а также быть в меру твёрдым, уверенным в себе и способным защитить возлюбленную. Женщины не любят нытиков со слабым характером и без сожалений с такими прощаются. Поэтому не жалуйтесь днями и ночами на свои проблемы, работу и начальника. Кроме того, мужественность — это ориентация на развитие и успех. В первую очередь речь идёт о решительности, желании действовать, ставить перед собой цель. Любой мужчина должен знать, чего хочет добиться и ради чего он живёт.

5. Умение сопереживать и поддерживать

Как же способность сочувствовать важна для реальной жизни с реальной женщиной, а не для сюжета боевика из 90-х! Степень вашей крутости актуальна только за пределами дома. С семьёй же от мужчины ждут совсем другого. Не пафосного разговора и не игры мышцами. Дома все женщины хотят видеть, как вы пришли несломленным и решительным с поля боя, сняли с себя камуфляж из цинизма, славы и успеха и стали просто тёплым и домашним котиком. Вот о нём все женщины и грезят. Чтобы мужчина их приласкал, пожалел и начистил морду обидчикам, если надо будет.

6. Обладает физической силой

Спортивная фигура и своего рода закалка — обязательная составляющая образа привлекательного парня, который рисует себе каждая девчонка. Деньги деньгами, ум умом, а вот чахлый паренёк вряд ли впишется в представление дамы об идеальном мужчине. Без силы мышц, выносливости и способности постоять за себя и свою женщину в любой ситуации образ "настоящего мужика" будет неполноценным.

7. Чувство юмора

Чувство юмора у мужчины — качество, которое сводит женщин с ума. Каждая дама хочет, чтобы парень мог её рассмешить. Фото © Freepik / gpointstudio

Чувство юмора — одно из главных качеств, которое большинство девушек хотят видеть в будущем избраннике. Вспомним царевну Несмеяну: она собиралась замуж за того, кто её развеселит. Способность мужчины рассмешить так важна для многих женщин, потому что свидетельствует и об интеллекте, и об умении общаться, и о том, что человек может посмотреть на ситуацию с разных сторон. По мнению психологов, наличие чувства юмора почти всегда сопровождают высокие показатели IQ. Найти смешное — значит оценить, проанализировать окружающую действительность. Чувство юмора — один из высших признаков ума и здоровья личности.

8. Сексуальный напор