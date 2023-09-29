Манипуляторы с командой "прогрева": Психолог раскрыла секрет популярности "инфоцыган"

Большинство поставщиков лёгкого успеха являются профессиональными психологами и манипуляторами, заявила в беседе с изданием "Газета.ru" психолог-игропрактик Анастасия Решетникова.

Сегодня в социальных сетях распространено явление "инфоцыганства", когда многие люди транслируют исключительно роскошную "легкую" жизнь, где доход приходит не за реальный труд, а за некую "денежную энергию" и другие эзотерические способы. Из-за этого многим, кто не мыслит критически и ведётся на это, кажется, что работать в компании куда менее престижно, чем быть фрилансером или инфопредпринимателем, заявила собеседница издания.

Решетникова подчеркнула, что большинство "инфоцыган" являются профессиональными психологами и манипуляторами, у которых есть целая команда для "прогрева" своей аудитории. Специалист утверждает, что огромная часть таких курсов создаётся продюсером и сценаристами, а не самим блогером.

"Они снимают целый фильм для социальных сетей с объяснением, почему работать в офисе не покладая рук, жить без драгоценностей и дорогущих иномарок — стыдно и не престижно. Конечно, люди всегда цепляются за подобные вещи и хотят верить, что у них может сложиться такая же богатая жизнь после покупки курса", — рассказала игропрактик.

Эксперт также раскрыла третью причину популярности инфопродуктов в последнее время. Она считает, что "инфоцыганство" развивается благодаря некой нестабильности. Психолог пояснила, что данное явление стало развиваться во время пандемии, когда люди находились на изоляции и проводили много времени в Сети.

"В интернете им обещают постоянный доход и уверенность в завтрашнем дне. Чем больше люди ощущают себя небезопасно, тем легче продать им чужие мечты и жизнь миллионера", — заключила Решетникова.